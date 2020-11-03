"Перші 10 хвилин він провів невпевнено, але потім все пішло набагато краще. Тепер всі будуть говорити про його голи, але мене як тренера більше порадувала його робота в захисті. Звичайно, я радий голам, але ти розумієш, що колись вони повинні прийти.

Яремчук оформив історичний хет-трик за тайм – один із голів нагадав фірмовий прорив Мессі

Коли перший гол скасували, подумав: "Тільки не знову". Але в кінцевому підсумку все спрацювало. Ця перемога фантастично важлива для нашої впевненості. Але не варто занадто завищувати її значимість. Хоча, звичайно, було б непогано створити переможну серію.

Все ще залишається багато речей, в яких потрібно стати краще. Продовжувати працювати – єдине правильне рішення", – поділився Де Декер у коментарі офіційному сайту Гента.

Нагадаємо, Яремчук у матчі проти Васланд-Беверена відзначився хет-триком та допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу (4:1) та піднятись на 12 місце у турнірній таблиці.

Гент розгромив Васланд-Беверен завдяки гольовій феєрії від Яремчука