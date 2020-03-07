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Наставник Гента сподівається на швидке повернення Яремчука – українець вже працює над фізичною готовністю

19:09 141 Читать на русском
Наставник Гента сподівається на швидке повернення Яремчука – українець вже працює над фізичною готовністю
Йєс Торуп / фото: Гент

Головний тренер Гента Йєс Торуп розповів про стан українського нападника Романа Яремчука.

"Процес відновлення Яремчука проходить добре. Останнє обстеження було позитивним. Він ще не в загальній групі, але зараз працює над фізичною готовністю.

Яремчук повернеться пізніше, ніж очікувалось – відновлення форварда збірної України затягується

Не збираюся поки прогнозувати дату його повернення, але сподіваюся, що це буде скоро", – цитує Торупа прес-служба Гента.

Нагадаємо, 24-річний українець продовжує відновлюватись після операції на ахіллі. У поточному сезоні Роман зіграв за Гент у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром збірної України у відборі до Євро-2020 (4 голи).

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Йєс Торуп Йєс Торуп Гент Гент Збірна України
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