Наставник Гента сподівається на швидке повернення Яремчука – українець вже працює над фізичною готовністю

Головний тренер Гента Йєс Торуп розповів про стан українського нападника Романа Яремчука.

"Процес відновлення Яремчука проходить добре. Останнє обстеження було позитивним. Він ще не в загальній групі, але зараз працює над фізичною готовністю.

Яремчук повернеться пізніше, ніж очікувалось – відновлення форварда збірної України затягується

Не збираюся поки прогнозувати дату його повернення, але сподіваюся, що це буде скоро", – цитує Торупа прес-служба Гента.

Нагадаємо, 24-річний українець продовжує відновлюватись після операції на ахіллі. У поточному сезоні Роман зіграв за Гент у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Він став найкращим бомбардиром збірної України у відборі до Євро-2020 (4 голи).

Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера