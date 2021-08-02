Наставник Гента розповів, чому Безус не грає на старті сезону
Головний тренер Гента Хейн Ванхазебрук поділився думками про Романа Безуса.
"Складно сказати, коли з'явиться Безус на поле. У нього був довгий сезон, важке літо з короткою відпусткою. Він тренується індивідуально", – поділився Ванхазебрук у коментарі офіційному сайту Гента.
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Нагадаємо, Безус був одним із гравців "буйволів", який затримався на Євро-2020 до 1/4 фіналу. Через свою відпустку українець не потрапив до заявки Гента на єврокубки.
У минулому сезоні Роман провів 37 матчів у складі бельгійської команди, записавши до свого активу 7 голів та 7 асистів.
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