"Складно сказати, коли з'явиться Безус на поле. У нього був довгий сезон, важке літо з короткою відпусткою. Він тренується індивідуально", – поділився Ванхазебрук у коментарі офіційному сайту Гента.

Яремчук і Безус знову не потрапили до заявки Гента на єврокубковий матч

Нагадаємо, Безус був одним із гравців "буйволів", який затримався на Євро-2020 до 1/4 фіналу. Через свою відпустку українець не потрапив до заявки Гента на єврокубки.

У минулому сезоні Роман провів 37 матчів у складі бельгійської команди, записавши до свого активу 7 голів та 7 асистів.

"Має такий вигляд, наче готовий тр*хнути суперника": португальські ЗМІ і фани Бенфіки приймають Яремчука, але є проблема