"Думаю, ви могли помітити, що навіть коли ми почали грати в більшості, ми не отримували нічого особливого з контролю над м’ячем. У перерві ми внесли певні корективи в нашу гру, визначилися, як саме ми хочемо використовувати чисельну перевагу, і як у цих умовах потрібно пресингувати.

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Забити протягом 20 хвилин чотири голи – це вражає. І байдуже, що це було зроблено в більшості: команда, у якої в складі на одного футболіста менше, грає дуже закрито, і так просто чисельну перевагу не реалізувати. Тим більше що така команда, як київське Динамо, за будь-яких обставин шукатиме свої моменти біля воріт суперника. Забити чотири голи на виїзді, зберегти свої ворота в недоторканності, і це в матчі з київським Динамо – великий комплімент усій нашій команді.

Очікували від Динамо більшого? Я очікував дуже сильного опонента, і ми його отримали. Динамо дуже не пощастило отримати червону картку так рано. Тому їм довелося змінити свої плани. Але навіть у цих умовах нам було важко грати в першому таймі. У Динамо було два-три хороших моменти, навіть коли вони були в меншості. Тому нам потрібна була перерва, щоб перебудуватися і повернутися в гру в новій якості. Ми показали цю якість, домінували в другому таймі і забили чотири м’ячі.

Але, повторюся, Динамо завдало нам труднощів. Ми цього й очікували. Тож у будь-якому разі, попри цей рахунок, Динамо залишається хорошою командою", – наводить слова Янсена Dynamo.kiev.ua.

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