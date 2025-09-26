– Ви взялися за непросту задачу – зможуть Супряга, Янаков і Борячук заграти так, як вони це робили на юнацькому рівні?

– З мого боку є підтримка. На сьогодні важливо донести, що футбольна кар’єра – швидкоплинна. Своє місце під сонцем потрібно виборювати тут і зараз, а не жити спогадами 5-10-річної давнини. Я бачу, що хлопці не можуть відпустити минуле. Вони працюють, але мають вимагати більшого від себе, щоб вийти на кращий рівень. Я не можу за них вийти і зіграти. Хлопці повинні розуміти, що їм не гарантоване місце в складі, бо колись їх вважали мегаперспективними. Я не хочу говорити, що вони загубили свій потенціал.

Хочеться допомогти Владу і Дену, які ще мають запас часу. Андрію вже 29. Вони повинні захотіти цього втричі більше за мене. Все в їхніх руках і головах.

– Як вдалося переконати Супрягу обрати Епіцентр?

– Переконувати Влада довго не доводилось. Він сам висловив бажання грати в Епіцентрі. У колективі він поводить себе на топовому рівні. Проте все одно люди сприймають його чемпіоном світу, якому розписали багато авансів – а в Динамо не пішло, якщо говорити відверто. Я з ним працював на старті кар’єри. Дані у нього колосальні: хороша швидкість, гра в завершенні, відчуття моменту. Все це було і ми хочемо йому допомогти в цьому.

У Влада одна проблема, яка лежить в психології. Багато в чому йому попсували кар’єру медіа, які підняли планку, з якою не кожен впорається. До травми він добре працював на тренуваннях. В ігрових моментах, можливо, не все виходить, але в будь-який момент його може прорвати. Так і сталося з Кривбасом. На щастя, уникнув перелому, – сказав Нагорняк у інтервʼю Українському футболу.

