Шахтар – Динамо Загреб: післяматчева прес-конференція Ненада Б’єліци

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б’єліца поділився враженнями після поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

"Я задоволений грою своєї команди. Вважаю, що ми могли досягти кращого результату навіть з таким сильним суперником. На жаль, ми не використали шанси, які мали. Рахунок мене задовільняє. Він дозволяє сподіватися на подальші успіхи в Лізі чемпіонів.

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Я не відчуваю, що ми щось втратили. В Загребі у нас буде ще один шанс відігратися. Пишаюся грою своє команди. В другому матчі ми, можливо, покажемо ще кращий результат.

Мені більше сподобався другий тайм, у якому ми переважали Шахтар. У нас були хороші атаки, двічі м'яч влучав у стійки. Добре себе проявили Ольмо та Оршіч. Ми не дали створити супернику багато гольових моментів.

Ми спочатку не очікували таких дій від Додо. Суперник скористався нашою непідготовленістю. Цей гравець дуже швидкий, тому потрібно розраховувати, що він здатен робити подібні речі", – сказав Б'єліца.

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