toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АТАЛАНТА

Шахтар – Динамо Загреб: післяматчева прес-конференція Ненада Б’єліци

22 жовтня 23:21 307 Читать на русском
Шахтар – Динамо Загреб: післяматчева прес-конференція Ненада Б’єліци
Ненад Б’єліца / фото: ФК Шахтар

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б’єліца поділився враженнями після поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Я задоволений грою своєї команди. Вважаю, що ми могли досягти кращого результату навіть з таким сильним суперником. На жаль, ми не використали шанси, які мали. Рахунок мене задовільняє. Він дозволяє сподіватися на подальші успіхи в Лізі чемпіонів.

Шахтар – Динамо Загреб – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я не відчуваю, що ми щось втратили. В Загребі у нас буде ще один шанс відігратися. Пишаюся грою своє команди. В другому матчі ми, можливо, покажемо ще кращий результат.

Мені більше сподобався другий тайм, у якому ми переважали Шахтар. У нас були хороші атаки, двічі м'яч влучав у стійки. Добре себе проявили Ольмо та Оршіч. Ми не дали створити супернику багато гольових моментів.

Ми спочатку не очікували таких дій від Додо. Суперник скористався нашою непідготовленістю. Цей гравець дуже швидкий, тому потрібно розраховувати, що він здатен робити подібні речі", – сказав Б'єліца.

Шахтар розписав нервову нічию з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів – Пятов привіз ідіотичний гол, Додо врятував "гірників"

Джерело: Футбол 24
blog_ava
Наші за кордоном: Яремчук зберігає темп, стильний Зозуля, краса від Яковенка, важлива роль українців у Білорусі
22 жовтня
13344
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Загреб Ненад Б’єліца Ненад Б’єліца Динамо Загреб U-19 Динамо Загреб U-19
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
42
хв
Славія Прага
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук