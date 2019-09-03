Наставник Динамо U-19 Костюк – про результати жеребкування першого раунду Юнацької ліги УЄФА

Головний тренер юнацької команди Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував результати жереба для своєї команди.

"Емоції після жеребкування звичайні, я вже говорив, що на шляху чемпіонів немає слабких команд – такі апріорі не стають чемпіонами у внутрішній першості своїх країн. Тому всіх суперників потрібно поважати, ретельно вивчати, аналізувати і відповідально до них готуватися. Найближчим часом почнемо цим займатися, оцінювати сильні і слабкі сторони Шкендії, у нас для цього є якраз місяць, за який ми зіграємо ще кілька матчів в першості України. У них, можливо, будемо використовувати тактику, яка нам стане в нагоді в поєдинках Юнацької ліги УЄФА.

Динамо U-19 дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА

Те, що ми граємо перший поєдинок вдома, думаю, великого значення не має. Минулого року із болгарським Септемврі ми теж грали спочатку вдома (виграли 1:0), а потім на виїзді (перемога 5:1). А з Андерлехтом – навпаки, але в обох випадках досягли позитивного результату і пройшли далі. Юнацький футбол не завжди передбачуваний. Звісно, домашні трибуни і підтримка глядачів мають величезне значення, як, наприклад, в домашньому матчі з Ювентусом, коли зібралося багато вболівальників – це додаткові емоції. Взагалі, будемо однаково серйозно готуватися, як на першу, так і на повторну гру. У будь-якому випадку, все залежить від нас самих, від обраної тактики і плану на матч. Хлопці дуже хочуть виступити вдало.

Команди-суперниці були розподілені за географічним принципом на чотири групи, тож ми припускали, що далеких поїздок не буде. Мабуть, виняток становила лише Астана, з цією країною у нас велика різниця в часі. Словом, будемо готуватися і намагатися досягти позитивного результату, головне – підійти до цих поєдинків в хорошому стані, з оптимальним складом і без кадрових втрат через травми футболістів", – розповів Костюк офіційному сату Динамо.

Нагадаємо, суперником Динамо U-19 стала Шкендія. У разі проходу Шкендії молоді кияни візьмуть участь у другому попередньому раунді, матчі якого відбудуться 6 і 27 листопада.