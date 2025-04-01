– Сьогодні був по-справжньому кубковий матч. Можливо, очікувався такий собі весняний футбол, адже це була перша гра для команд у новому році. Але цього не сталося. Обидві команди продемонстрували якісний малюнок гри.

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– Чи змінився план на гру після швидкого пропущеного гола?

– Так, змінився. Як би це дивно не звучало, але пропущений гол на перших хвилинах зустрічі нас навіть заспокоїв. Ми почали діяти впевненіше, адже не було чого втрачати, потрібно було рятувати гру. Команда зарухалася і старалася взяти гру під свій контроль. На мою думку, сьогодні дві команди заслуговували на перемогу. Буковині пощастило більше, з чим я щиро вітаю вас.

– Вікторія пропустила два гола після стандартів. Чи можете ви сказати, що гравці вашої команди трохи не допрацювали саме під час розіграшу стандартних положень?

– На початку гри десь втратили концентрацію, та й наприкінці зустрічі це далося взнаки. Не дограли в якомусь епізоді, десь хтось втратив гравця, якого повинен був опікати. Так і отримали два м’ячі у свої ворота після розіграшів стандартів.

– У складі Вікторії виступає декілька ексгравців Буковини, двоє з них сьогодні з’явилися на полі з перших хвилин – Артур Новотрясов та Данило Книш. Чи помічали ви за колишніми футболістами Буковини якусь підвищену мотивацію на цей поєдинок?

– Та ні, вони поважають Буковину, якоїсь додаткової мотивації з їхнього боку не було, налаштовувалися як на будь-якого суперника. Ті хлопці, які нещодавно виступали у складі чернівецького клубу, нам дуже підходять. Ми задоволені, що вони наразі грають за Вікторію, – сказав Безсмертний на прес-конференції.

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