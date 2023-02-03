Головному тренеру Челсі Грему Поттеру не дають забути про кадрову ситуацію в команді.

Взимку лондонці підписали аж 8 нових футболістів. Звісно, не всі відразу приєдналися до команди, але склад серйозно розширився. У заявці на Лігу чемпіонів місця вистачило далеко не всім.

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Напередодні прес-конференцію перед матчем з Фулхемом Поттер вирішив розпочати з жарту. "Як вас сьогодні багато", – звернувся фахівець до журналістів. Відповідь із залу розсмішила усіх присутніх: "Як і у вашій роздягальні".

Нагадаємо, що після 20 зіграних турів Челсі розташувався на 10-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Свій шлях у плей-офф Ліги чемпіонів нова команда Михайла Мудрика розпочне дуеллю проти дортмундської Борусії.

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