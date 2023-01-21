"Я задоволений грою в цілому, тому що тут, на Енфілді, ніколи не буває легко, це величезний виклик. Думаю, що ми грали добре і були кращими у першому таймі. Другий тайм вони почали сильніше, але у Челсі було кілька моментів – у Мудрика та Чуквуемеки.

Успішний дебют Мудрика в АПЛ у відеоогляді поєдинку Ліверпуль – Челсі

Ми хотіли перемогти, але взяли очко та рухаємося вперед. Мені сподобалася енергія команди та те, що ми намагалися зробити. У першому таймі грали з трьома центрбеками, а після того, як Ліверпуль добре розпочав другий тайм, нам довелося перебудуватися, випустивши Мудрика. Додатковий гравець в обороні на початку гри допоміг нам трохи заспокоїтись. Ми добре впоралися з цим. Це було справді чудово.

Мудрик із нами лише кілька днів. Він ставатиме лише кращим, чим більше він буде з нами, і чим більше ми розумітимемо один одного, але вже є чудові передумови. Він змусить уболівальників підриватися зі своїх місць. Його дриблінг дуже хороший. Він знає, де шлях до воріт.

Сьогодні у нас було для нього 45 хвилин як його максимум, в ідеалі – близько 35 хвилин. Ми вважали, що це слушний час, щоб випустити Мудрика, він у хорошій формі і багато тренувався. Він не грав із листопада, тому було б ризиковано ставити його із самого початку. Я радий, що він дебютував та розпочав свою кар'єру тут", – цитує Поттера офіційний сайт Челсі.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти