– Уже через декілька днів на Буковину очікує надважливий поєдинок у півфіналі Кубка України проти київського Динамо. Футболісти та тренерський штаб вже думають про прийдешній кубковий матч чи, зрештою, спочатку з Полтавою потрібно гідно показати себе?

– Ми витримуємо свій алгоритм та не змінюємо свої принципи. А принцип у нас такий: кожен наступний матч для Буковини – найголовніший.

Буковина – Динамо: офіційно визначилось місце проведення півфіналу Кубка України

Зараз ми налаштовуємося на поєдинок з Полтавою, а вже після нього будемо думати про зустріч з Динамо, – цитує Чурілова прес-служба Буковини.

Нагадаємо, що Буковина у чвертьфіналі Кубка України здолала сумську Вікторію з рахунком 2:1 та вперше в історії вийшла до півфіналу турніру. Матч проти Динамо відбудеться 23 квітня, початок о 16:00.

Кубок України: визначився перший півфіналіст – це лише 8-й подібний випадок в історії