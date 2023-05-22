Головний тренер "чорно-синіх" Рік Де Міл оцінив гру українського форварда Романа Яремчука після місячної відсутності на полі.

"Яремчук пережив період, коли він довго і важко хворів, а наприкінці матчу у нього були судоми. Саме з цієї причини я його замінив.

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Я подякував йому за самовіддачу, тому що знаю, через що він пройшов у цьому сезоні. Однак, цього тижня він дуже добре тренувався, тому я дозволив йому вийти у стартовому складі на матч Антверпеном", – цитує Де Міла Voetbal Nieuws.

Нагадаємо, українець вийшов у старті вперше за 2,5 місяці і відіграв 58 хвилин. Після того, як Яремчук залишив поле, коуч Брюгге прошепотів щось на вухо українцю.

Дослова, Брюгге забив лідеру першості два сухих голи і з 33-ма очками йде четвертим у Чемпіонській групі.

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