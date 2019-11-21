Наставник Брешії вигнав Балотеллі з тренування

Одіозний форвард Брешії Маріо Балотеллі знову опинився у центрі скандалу.

Нападник футбольного клубу Брешія Маріо Балотеллі не зміг закінчити тренування разом зі своїми одноклубниками і достроково покинув футбольне поле. За інформацією видання La Gazzetta dello Sport, головний тренер команди Фабіо Гроссо відсторонив Балотеллі від занять з командою. Головна причина такого рішення – ледачість 29-річного форварда, який не викладається на 100%.

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Скандальний футболіст одразу ж пішов до роздягальні, а потім і зовсім покинув тренувальну базу клубу. Цікаво, що прес-служба ФК Брешія спробувала применшити значення цього інциденту, заявивши, що гравець покинув тренування після заміни у двосторонньому матчі.

Нагадаємо, Балотеллі перейшов у стан Брешії минулого літа на правах вільного агента. Останнім його клубом був французький Марсель.

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