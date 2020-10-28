"Коли пропускаєш два голи в кінці і втрачаєш очки, відчуття не з найкращих. Майстерність Реала далася взнаки. Ми повинні були краще захищатися, до самого кінця, але деколи потрібно трохи удачі. Сьогодні нам її не вистачило.

Камбек мадридців у компенсований час у відеоогляді матчу Борусія М – Реал – 2:2

Потрібно віддати належне команді – ми зіграли приголомшливо і могли вбити інтригу. Шахтар зміг забити третій гол Реалу, ми – ні. Проте я пишаюся тим, як ми зіграли сьогодні. Я не можу звинувачувати гравців за результат.

Наша група відносно рівна, і в обох матчах ми показали, на що здатні. Ми тут не для того, щоб просто брати участь, а грати на результат. У нас могло бути чотири або шість очок, хоча ми і не повинні так думати", – наводить слова Розе офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Борусія М не змогла втримати перемогуз Реалом (2:2), пропустивши вирішальний гол у компенсований час.

Борусія М – Реал: "жеребці" – на одному рівні з Шахтарем, слабкий захист німців і чемпіонський характер "бланкос"