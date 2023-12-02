"Думаю, Заба дуже молодий! Ми маємо розуміти, що 21-річному гравцю нелегко щотижня виходити в старті на матчі АПЛ проти топових суперників.

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Я вважаю, що Забарний вдосконалюється протягом сезону. Зараз він демонструє хорошу гру в обороні, і ми сподіваємося, що він зможе продовжити в тому ж дусі", – цитує Іраолу офіційний сайт "вишень".

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Забарний провів за Борнмут 15 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Покращити свою статистику українець зможе вже у неділю, 3 грудня – його команда прийматиме Астон Віллу. Початок зустрічі о 16:00 за Києвом.

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