"Судаков – цінний гравець для Бенфіки. Це футболіст найвищого класу, який дозволить нам продовжити будувати нашу команду. Незалежно від обраної схеми, ми зможемо ухвалювати рішення в матчах відповідно до стратегії та суперника завдяки універсальності Судакова і тому, що він закриє відразу декілька позицій на полі", – наводить слова Лаже офіційний сайт Бенфіки.

"Агент Трубін": фанати Бенфіки хвалять голкіпера збірної України за трансфер Судакова

Нагадаємо, 30 серпня Георгій Судаков перейшов з Шахтаря до Бенфіки. Сума трансферу склала близько 27 мільйонів євро. Також "гірники" отримають відсоток від майбутнього перепродажу футболіста.

До слова, наразі Бенфіка посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Португалії. "Орли" набрали 9 очок після трьох турів.

Бенфіка без Трубіна і на очах Судакова перемогла аутсайдера чемпіонату Португалії