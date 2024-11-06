"Ми добре грали протягом 60 хвилин, грали дуже компактно як з м'ячем, так і без нього. У нас було більше проблем у другому таймі, ми були не такими компактними.

Хет-трик Діаса у відеоогляді матчу Ліверпуль – Байєр – 4:0

Тяжко було повернутися в гру після того, як ми пропустили два голи за декілька хвилин. Ліверпуль – топова команда, і таке може статися. Нам потрібна топова гра протягом 95 хвилин у таких іграх.

Ми були готові приїхати сюди й викластися на повну. Ми непогано впоралися у якійсь частині, але гра змінилася за 20 хвилин. Ліверпуль сильний. Нам не вистачило потужності та послідовності. Приймаємо це, вітаємо Ліверпуль та рухаємось далі", – цитує Алонсо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, до 60-ї хвилини команди демонстрували рівну гру, а потім Ліверпуль протягом двох хвилин забив двічі, змусивши суперника капітулювати.

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