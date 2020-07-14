Наставник БАТЕ прокоментував можливість трансферу Корзуна у борисовський клуб

Головний тренер БАТЕ Кирило Альшевський не бачить півзахисника Динамо Нікіту Корзуна у своїй команді.

"Чи є у Корзуна перспективи укласти контракт з нашим клубом? Немає. Він просто потренувався з нами.

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У нас була можливість дати йому з нами потренуватися. Ні більше, ні менше", – сказав Альшевський у коментарі виданню "Прессбол".

Нагадаємо, Корзун перейшов у київське Динамо з Динамо Мінськ у лютому 2016 року. Всього провів за українську команду 30 матчів у всіх турнірах. У вересні 2019-го відправився у португальський клуб Вілафранкенш у чергову оренду, яка закінчилась 30 червня 2020 року.

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