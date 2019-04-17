Наставник Аякса Тен Хаг прокоментував перемогу над Ювентусом

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг вважає, що у другому таймі у Ювентуса не пішла гра.

"Ця гра зовсім не схожа на ту, що була в Мадриді. На початку була битва, багато фізичної боротьби. Ми були добре організовані, але нам потрібно було пережити бурю. Було лише кілька моментів, в яких щось не спрацювало.

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У другому таймі у Ювентуса не йшла гра, і на полі почали з'являтися вільні зони. Тоді ми отримали можливість більше грати в футбол і створили 3-4 залізних моменти.

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Нам, мабуть, слід було раніше вирішити результат матчу, але так вийшло, що довелося чекати стандарту, щоб забити переможний м'яч", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.