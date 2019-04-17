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Наставник Аякса Тен Хаг прокоментував перемогу над Ювентусом

09:29 692 Читать на русском
Наставник Аякса Тен Хаг прокоментував перемогу над Ювентусом
Ерік Тен Хаг

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг вважає, що у другому таймі у Ювентуса не пішла гра.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

"Ця гра зовсім не схожа на ту, що була в Мадриді. На початку була битва, багато фізичної боротьби. Ми були добре організовані, але нам потрібно було пережити бурю. Було лише кілька моментів, в яких щось не спрацювало.

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У другому таймі у Ювентуса не йшла гра, і на полі почали з'являтися вільні зони. Тоді ми отримали можливість більше грати в футбол і створили 3-4 залізних моменти.

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Нам, мабуть, слід було раніше вирішити результат матчу, але так вийшло, що довелося чекати стандарту, щоб забити переможний м'яч", – цитує Тен Хага офіційний сайт УЄФА.

Теги
Ювентус - Аякс Ліга чемпіонів Аякс Аякс Ерік Тен Хаг Ерік Тен Хаг
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