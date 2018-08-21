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Наставник Аякса Ерік Тен Хаг: Оцінюю шанси з Динамо 50 на 50

10:04 223 Читать на русском
Наставник Аякса Ерік Тен Хаг: Оцінюю шанси з Динамо 50 на 50
Ерік Тен Хаг

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у Лізі чемпіонів.

"Динамо сильніше, ніж наші попередні суперники Штурм та Стандард , тому ми повинні провести дві дуже гарні ігри. Шанси розцінюю, як 50 на 50.

Кияни грають в хороший динамічний футбол. Крім того, у них все в порядку з психологією. У цьому сезоні вони перемогли в чотирьох матчах чемпіонату України з рахунком 1:0. Це говорить про хорошу організацію гри.

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Дуже розраховуємо на наших уболівальників. Хочемо вдома обов'язково зіграти на нуль, тоді у нас буде хороший стартовий майданчик для матчу-відповіді. Попадання в єврокубки було нашою головною метою. Але, Ліга чемпіонів стоїть осібно. Це – завдання-максимум, яке ми дуже хочемо вирішити", – цитує Тен Хага Dynamo.kiev.ua з посиланням на офіційний сайт Аякса.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

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