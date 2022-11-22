"Це важко прийняти. За п'ять хвилин вони забили обидва голи. Це були єдині удари по наших воротах. Ми знали, як грає Аравія. Ми готувалися до гри, знаючи, що вони вийдуть із високою обороною. Офсайди були міліметровими. У них хороша команда, хороші гравці, ми повинні привітати наших суперників.

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Перший тайм, я думаю, був повністю за нами, але один гол все змінив. У перерві ми говорили, що матч вийшов дивним. Один гол може змінити все. Завжди неприємно програвати, особливо з відчуттям, що ми взагалі не повинні були програвати. Якоїсь миті позитивна серія мала перерватися. Якщо і є щось хороше, то це те, що залишилося ще дві гри.

Немає іншого вибору, окрім як підвестися. Потрібно підняти голову та рухатися далі. Сьогодні був сумний день. Важко змиритися з поразкою, але футбол такий, а на чемпіонаті світу іноді відбуваються дивні речі. Якби ми сьогодні виграли, нічого б не змінилося, ми повинні перемагати Мексику.

Чемпіонат світу має такі особливості – він не дає тобі часу на помилки. Сьогодні, на жаль, це сталося. Нам потрібно виграти обидва матчі, щоб пройти далі. Ми знаємо, що на чемпіонаті світу є такі речі, які можуть ускладнити ситуацію", – сказав Скалоні під час прес-конференції.

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