Антверпен продемонстрував справжній характер. Перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи завершився поразкою з рахунком 2:4.

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Вдома Антверпен доволі швидко забив один м'яч, але повторити успіх не вдавалося аж до завершальних хвилин. Зрештою, гру вдалося перевести у овертайм, який завершився без голів. У серії пенальті точнішими були бельгійці.

Однак найбільше уваги привернув наставник команди вже після гри. На традиційну прес-конференцію Браян Пріске, вочевидь, прийшов відразу після душу. З одягу на 44-річному фахівцеві був лише рушник, зав'язаний на його бедрах.

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