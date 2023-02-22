"Буде дужа важлива гра. Наш суперник – гарна команда, яка збалансовано грає і завтрашній матч вимагає від нас грати на максимум. Це битва, яка складається зі 180 хвилин і зараз ми тільки на половині цього шляху.

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Ми повинні щільно зіграти у захисті, не помилятися. Однак мусимо думати не лише про захист, а й вдало діяти в атаці. Ми можемо забивати голи, чому б ні? Ми спробуємо грати у більш атакувальний футбол. Зараз ми перемагаємо, після першого матчу рахунок 1:0, але завтра може все змінитися. У нас хороша команда, ми гарно граємо у захисті, мені подобається, як застосовується пресинг, але перед нами дуже серйозний опонент в обличчі СК Дніпро-1. Це чудова команда з висококваліфікованими майстрами, тому хочеться, щоб усі отримали насолоду від гри – і вболівальники, і гравці. На нас чекає дуже важливий матч і потрібно виклатися на максимум своїх сил.

Нам потрібно досягти позитивного результату. Нам треба грати впевнено, діяти усвідомлено. Але у той же час хочу зазначити, що нам не варто ризикувати і слід знайти баланс між атакою і захистом, адже ми пам’ятаємо, що зараз ведемо у рахунку і супернику потрібно забивати. Нам треба буде реалізувати свої моменти. Ми не будимо сидіти у глухій обороні, а намагатимемося створювати свої моменти і реалізовувати їх. Але наша головна ціль – пройти у наступний раунд", – цитує Ольтру офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, поєдинок між СК Дніпро-1 та АЕК Ларнака відбудеться вже завтра, 23 лютого, о 19:45. Перша зустріч завершилась перемогою кіпріотів з рахунком 1:0.

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