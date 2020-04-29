"Настав час зробити наступний крок": Онана хоче покинути Аякс

Голкіпер амстердамців вважає, що настав час зробити наступний крок у кар'єрі.

Нагадаємо, у послугах 24-річного камерунця зацікавлені Барселона та лондонський Челсі. Амстердамці оцінюють голкіпера у 40 млн євро.

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"Безумовно, я дуже щасливий в Аяксі і вдячний цьому клубу. Я провів тут п'ять прекрасних років, але зараз настав час зробити наступний крок. Ми прийняли це рішення у минулому році. Я наразі не знаю, що трапиться, але мої амбіції зрозумілі", – цитує камерунця Fox Sports.

Варто відзначити, Онана виступав за юніорські команди Барси у 2010-2015 роках. У поточному сезоні, який днями був офіційно завершений, 24-річний камерунець провів 24 матчі, з яких 8 були "сухими". Його контракт чинний ще 2 роки.

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