toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Нідерланди
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Настав час зробити наступний крок": Онана хоче покинути Аякс

29 квітня 14:09 299 Читать на русском
"Настав час зробити наступний крок": Онана хоче покинути Аякс
Андре Онана / ФК Аякс

Голкіпер амстердамців вважає, що настав час зробити наступний крок у кар'єрі.

Нагадаємо, у послугах 24-річного камерунця зацікавлені Барселона та лондонський Челсі. Амстердамці оцінюють голкіпера у 40 млн євро.

Онана готовий повернутися в Барселону – він є одним із варіантів заміни тер Штегену

"Безумовно, я дуже щасливий в Аяксі і вдячний цьому клубу. Я провів тут п'ять прекрасних років, але зараз настав час зробити наступний крок. Ми прийняли це рішення у минулому році. Я наразі не знаю, що трапиться, але мої амбіції зрозумілі", – цитує камерунця Fox Sports.

Варто відзначити, Онана виступав за юніорські команди Барси у 2010-2015 роках. У поточному сезоні, який днями був офіційно завершений, 24-річний камерунець провів 24 матчі, з яких 8 були "сухими". Його контракт чинний ще 2 роки.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"

blog_ava
Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію
14:40
2662
Теги
Трансфери Аякс Аякс Нідерланди
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
24
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук