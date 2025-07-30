"Ми проаналізували нашого суперника, і так, ми усвідомлюємо відповідальність. Нам треба забити два голи. Ми повинні продемонструвати нашу найкращу гру в цьому матчі. Ми наполегливо працювали, добре тренувалися і можемо сказати ось що – перша половина матчу закінчилася, настав час зіграти другу половину. Нам потрібно забити перший гол. Це дуже важливо для нас.

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Нам не допоможе Жедсон Фернандеш (вилетів до Москви на переговори щодо потенційного трансферу до Спартака, – прим.). Усі в клубі його люблять, я бажаю йому удачі. Він грав у чудовий футбол минулого тижня, хоча знав, що йде. Ми знайдемо йому заміну. Є Жоау Маріу. Є гравці на різних позиціях, які виконуватимуть інші ролі, ніж Жедсон.

Як ви знаєте, Бешикташ добре попрацював у літнє трансферне вікно. Ми запросили гравців найвищого ґатунку, таких як Оркун Кьокчю і Таммі Абрахам і продовжуємо перебувати у пошуку підсилення. Я вірю, що зможу зібрати команду, яка боротиметься за трофеї.

В Оркуна незначна травма – він не готовий на 100%. Але ми запросили його сюди, тому що він важливий гравець", – сказав Сульшер на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у першому матчі 2-го туру відбору Ліги Європи Бешикташ на своєму полі програв Шахтарю з рахунком 2:4. Переможець протистояння у наступному раунді зустрінеться з гіршою з команд у парі Рейнджерс (Шотландія) – Панатінаїкос (Греція).

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