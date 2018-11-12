Насрі проходить медогляд у Вест Хемі Ярмоленка

Дискваліфікований за допінг Самір Насрі наразі перебуває на медогляді у Вест Хемі, де виступає українець Андрій Ярмоленко.

Самір Насрі проходить медогляд у Вест Хемі і підпише контракт з зарплатою 80 тисяч фунтів на тиждень, повідомляє Evening Standard. Термін контракту – півтора роки з опцією продовження.

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Наразі француз відбуває дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, також він нагався приховати це і зробив очищення крові у грудні 2016 року. Термін бану завершується в грудні цього року. З листопада він зможе тренуватись.

Нагадаємо, що Насрі вже грав під керівництвом Мануеля Пеллегріні в Манчестер Сіті і вигравав АПЛ у сезоні 2013/2014.

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