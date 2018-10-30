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Насонов: Навчитися тому, що вміють гравці Шахтаря – важко, вартість одного їхнього гравця більша за бюджет Арсенала-Київ

06:00 240 Читать на русском
Насонов: Навчитися тому, що вміють гравці Шахтаря – важко, вартість одного їхнього гравця більша за бюджет Арсенала-Київ
Олександр Насонов / Фото: ФК Арсенал-Київ

Захисник Арсенала-Київ Олександр Насонов прокоментував поразку Шахтарю в 13 турі УПЛ.

"Причини поразки? По-перше, нас дуже сильно надломив перший гол. Ми розуміли, що у нас буде мало моментів, можна сказати, що грали на очко, на нічию, але головне було не пропустити. Пропущений м'яч вплинув на команду психологічно. Головний тренер зробив певні заміни і тактика трохи змінилася. Може не всі хлопці увійшли в таку гру.

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Звичайно, для нас було принципово забити хоча б один гол команді рівня Ліги чемпіонів. Ми старалися і у нас було декілька моментів, але десь не пощастило, а десь не змогли.

В'ячеслав Грозний в роздягальні на емоціях сказав свою думку з приводу гри, що нам треба було зіграти агресивніше, не давати стільки простору і не дозволяти створювати біля наших воріт стільки моментів.

Для того, щоб навчитися чомусь у Шахтаря, треба, напевно, стати бразильцями. Крім цього В'ячеслав Вікторович сказав ще перед грою, що в донецькому клубі вартість одного футболіста стільки, скільки бюджет всього Арсеналу. У них всі гравці хорошого класу з високою технікою. Навчитися чогось, що у них є, дуже важко", – сказав Насонов у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Україна13 тур

Арсенал-Київ - Шахтар: Субота 27 жовтня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 3
Шахтар
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Олександр Насонов Олександр Насонов Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Шахтар
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