Насонов: Навчитися тому, що вміють гравці Шахтаря – важко, вартість одного їхнього гравця більша за бюджет Арсенала-Київ

Захисник Арсенала-Київ Олександр Насонов прокоментував поразку Шахтарю в 13 турі УПЛ.

"Причини поразки? По-перше, нас дуже сильно надломив перший гол. Ми розуміли, що у нас буде мало моментів, можна сказати, що грали на очко, на нічию, але головне було не пропустити. Пропущений м'яч вплинув на команду психологічно. Головний тренер зробив певні заміни і тактика трохи змінилася. Може не всі хлопці увійшли в таку гру.

Арсенал-Київ – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, для нас було принципово забити хоча б один гол команді рівня Ліги чемпіонів. Ми старалися і у нас було декілька моментів, але десь не пощастило, а десь не змогли.

В'ячеслав Грозний в роздягальні на емоціях сказав свою думку з приводу гри, що нам треба було зіграти агресивніше, не давати стільки простору і не дозволяти створювати біля наших воріт стільки моментів.

Для того, щоб навчитися чомусь у Шахтаря, треба, напевно, стати бразильцями. Крім цього В'ячеслав Вікторович сказав ще перед грою, що в донецькому клубі вартість одного футболіста стільки, скільки бюджет всього Арсеналу. У них всі гравці хорошого класу з високою технікою. Навчитися чогось, що у них є, дуже важко", – сказав Насонов у ефірі телеканалу "Футбол 1".

Примітивна атака Динамо, яскрава перемога Карпат і сейви Паньківа на шляху Зорі – підсумки 13 туру УПЛ