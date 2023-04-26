"Монтіліві (домашній стадіон Жирони, – прим.) – місце чудес. Ми всі будемо пам'ятати минулу ніч.

Тренер Циганкова – про фіаско Луніна і Ко: "Реал вийшов на гру занадто самовпевненим"

Як і ти, Кастельянос. Насолоджуйся цим моментом, ти його заслуговуєш", – написав Циганков у соціальній мережі Instagram. "Ти чудовий брат! Я дуже тебе люблю, друже", – відповів українцю Таті, перепостивши вітання на свою сторінку.

Нагадаємо, напередодні Жирона на своєму полі здолала Реал з рахунком 4:2 – всі голи забив аргентинський форвард.

Український півзахисник Віктор Циганков вийшов у старті і провів на полі 72 хвилини без результативних дій.

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