"Насолоджуйся": Циганков привітав партнера по Жироні з покером у ворота Луніна
Український легіонер "жирондинців" Віктор Циганков підсумував поєдинок 31-го туру Ла Ліги проти Реала (4:2).
"Монтіліві (домашній стадіон Жирони, – прим.) – місце чудес. Ми всі будемо пам'ятати минулу ніч.
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Як і ти, Кастельянос. Насолоджуйся цим моментом, ти його заслуговуєш", – написав Циганков у соціальній мережі Instagram. "Ти чудовий брат! Я дуже тебе люблю, друже", – відповів українцю Таті, перепостивши вітання на свою сторінку.
Нагадаємо, напередодні Жирона на своєму полі здолала Реал з рахунком 4:2 – всі голи забив аргентинський форвард.
Український півзахисник Віктор Циганков вийшов у старті і провів на полі 72 хвилини без результативних дій.
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