Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов поступився у фіналі Олімпійських ігор в Токіо, однак виграв срібну медаль.

У вирішальному поєдинку за золото Олімпіади українець програв іранцю Могаммеду Реза Гераі – 1:9.

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Парвіз Насібов завоював для України восьму медаль Олімпійських ігор-2020, та друге срібло. На шляху до фіналу Насібов здолав єгиптянина Могаммеда Ібрагіма Ель-Саєда, представника Данії Фредеріка Б'єрехуса та екс-чемпіона світу росіянина Артема Суркова.

Зауважимо, вже незабаром у фіналі Олімпіади у Токіо позмагається інший вітчизняний борець – Жан Беленюк.

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