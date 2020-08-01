"Нашому воротарю розбили голову, а це навіть не жовта": Бабич натякнув на допомогу Колосу у фіналі плей-офф за ЛЄ

Вже екс-тренер Маріуполя Олександр Бабич назвав посторонні фактори, які мали місце в програному матчі плей-офф за Лігу Європи проти Колоса (0:1).

"Я гордий, сказав хлопцям слова подяки після гри. Без контрактів, не розуміючи, що буде далі, на уколах деякі – вони все одно боролися до кінця. На уколах Фомін, Мишньов, Чурко, Яворський. У них були невеликі проблеми, але вони сказали, що готові зіграти. Це говорить багато про що.

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Передусім не вийшло забити з Колосом. У цьому матчі насамперед нас обіграв не Колос, а президент Колоса (Андрій Засуха – прим.). Нам не вистачило такого президента, як у Колоса. Вся футбольна громадськість бачила, що була рівна гра. А в рівній грі все вирішують деталі, невеликі дрібниці.

Коли нашому воротареві розбивають голову, а це навіть не жовта – це про щось говорить. Але бог їм суддя, наше завдання було вийти і виграти. Не просто виграти, ми могли закритися, відійти назад, оборонятися. Але ми вирішили зіграти в футбол, який ми любимо, з контролем, комбінаційний", – заявив Бабич в інтерв'ю Футбольному формату.

Нагадаємо, поразка Колосу позбавила Маріуполь надій на участь в наступному сезоні єврокубків. 30 липня клуб офіційно оголосив про відставку Бабича.

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