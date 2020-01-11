Нашим конкурентам пощастило, що УПЛ пішла на зимову перерву, – тренер Львова Мелікян

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян підсумував перші місяці своєї роботи в галицькому клубі.

"Я прийшов після поразки від Миная в Кубку України. Наша команда не могла протистояти навіть клубу Першої ліги. А в останніх двох матчах шоста і сьома команди УПЛ не змогли взяти від нас те, чого хотіли. Я можу сказати, що їм пощастило. По факту – це вже прогрес. Це командні дії.

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В індивідуальному плані гравці стали прогресувати вдвічі швидше, показувати свої можливості. Команда набрала хорошу фізичну форму. Нашим конкурентам пощастило, що чемпіонат пішов на зимову перерву.

Я хотів би, щоб в команді була конкуренція, по два гравці на позицію. У нас завдання – єврокубки, але для цього потрібно багато працювати. У нас сильні конкуренти з хорошим підбором гравців", – цитує Мелікяна офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, що на зимову перерву Львів пішов на 10 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 15 очок.

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