Наші за кордоном. Мілевський веде Брест до чемпіонства, ефектний політ Сухоцького та шалена дискваліфікація за расизм

Минулий тиждень не був надто яскравим для наших легіонерів, втім приводів для вітань українців за кордоном вистачало.

Вкотре потішив забитим голом Роман Яремчук. Відзначаємо новий рекорд Олександра Зінченка. Крім того, вітаємо двох Артемів: Сухоцького та Мілевського – вони відзначилися голами у Словаччині та Білорусі відповідно. Важливий пенальті заробив Адерінсола Есеола. Розкішний асист видав Іван Петряк. Також не можемо оминути увагою кілька трансферів, які відбулися за останні сім днів, а ще констатуємо тривалу дискваліфікацію Костянтина Махновського.

Також тримаємо кулаки за українських тренерів, які минулого тижня зробили тільки півсправи. Команди Реброва, Григорчука та Кожуховського провели перші матчі у єврокубках.

Англія

Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті розпочав новий сезон в АПЛ з перемоги. На виїзді чемпіон не залишив шансів Вест Хему – 5:0. Андрій Ярмоленко в заявку на матч не потрапив, а Зінченко записав до активу усі 90 хвилин і встановив рекорд.

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Іспанія

В Іспанії сезон ще не стартував, проте на тижні відбулася важлива для нас подія – воротар Олімпіка і юнацької збірної України Дані Лтайф підписав контракт з Ейбаром, який у минулому сезоні фінішував на 12-й сходинці у Прімері. Хлопець народився в Лівані у сім’ї ліванця та українки, які познайомилися в Туреччині. У 8-річному віці Дані разом із батьками переїхав у Донецьк.

Німеччина

Санкт-Паулі в Кубку Німеччини без травмованого Бориса Тащи в серії пенальті здолав Любек. Продовжує перебувати поза грою Ігор Березовський, який лише формально значиться у складі Дармштадта.

Бельгія

В четвер Роман Яремчук відзначився забитим голом у ворота кіпрського АЕКа (1:1).

Втім на 62-й хвилині українця замінили через травму. На вихідних Яремчука не було у заявці Гента на поєдинок із Мускроном. Ігор Пластун та Роман Безус, які відіграли по 90 хвилин, свойї команді не допомогли – поразка 1:2. При рахунку 1:0 на користь Гента Безус з вбивчої позиції влучив у поперечку!

Андрій Бацула вступив у гру на 77-й хвилині, коли його Кортрейк перемагав Серкль Брюгге 2:1. До завершення зустрічі команда Бацули відзначилася ще раз, хоч і без участі українця.

Без Едуарда Соболя у заявці Брюгге на виїзді переміг Остенде (2:0) і вирушив до Києва у хорошому настрої.

Напередодні бельгійська преса повідомила чутки з Андерлехту – подейкують, що Венсан Компані не бачить в команді Євгена Макаренка, а, отже, українець може покинути клуб.

Данія

Есб’єрг Юрія Яковенка продовжує падіння. Цього разу українець відіграв 90 хвилин, отримав жовту картку, а його команда зазнала болісної поразки від Ольборга (0:4).

Артем Довбик провів на полі 22 хвилини проти Хорсенса – на момент виходу українця на поле Міттьюланд вигравав 2:0. Матч так і завершився.

В якості бонусу – радіємо за Сергія Гриня, який допоміг Вайле перемогти Вендіссель (3:0) у матчі другого дивізіону. Українець записав до активу другий гол своєї команди, віддав гольову передачу під час першого взяття воріт і взяв участь у третій гольовій атаці. Комбо!

Фінляндія

Сейнайокі Дениса Олійника на виїзді розійшовся миром із Хонкою (0:0). Українець втратив дві нагоди для взяття воріт. Наприкінці першого тайму виконував штрафний з хорошої позиції – вище воріт. Після перерви партнери вивели Олійника на ударну позицію – знову поруч із рамкою.

На тижні стало відомо, що воротар МФК Миколаїв Валерій Восконян підписав контракт із фінським ВПС. 25-річний воротар має також вірменський паспорт і поки за нову команду не дебютував.

Швеція

Ескільстуна програла одному з лідерів ліги, АІКу (2:4). Парадоксально, але звинувачувати нашого Ігоря Левченка в жодному з чотирьох пропущених голів не варто. Кілька разів кіпер рятував ворота, а в одному з епізодів пропустив із пенальті.

Шотландія

Мар’ян Швед із лави запасних спостерігав, як його Селтік громить на виїзді Мазервел (5:2).

Португалія

Після успішного гольового дебюту за Гімараєш Валерій Бондаренко провів весь матч Ліги Європи проти Вентспілса на лаві запасних (3:0). У середу португальці їдуть на виїзд у Латвію.

Нападник молодіжної збірної України Євген Сердюк за Боавішту так і не дебютував і на тижні змінив клуб. Відтепер він гратиме за Каса Піа, який виступає у другому дивізіоні.

Чехія

Слован знову програв – цього разу Славії (0:1). Тарас Качараба провів на полі весь матч і отримав жовту картку. Єдиний гол прийшов з того флангу, де знаходився українець. Зрештою, шансів запобігти подачі у штрафний майданчик у Тараса практично не було. Ахмед Алібеков спостерігав за двобоєм з лави запасних.

Олександр Азацький відіграв весь матч проти Тепліце і допоміг Зліну перемогти (1:0).

Македонія

Погано стартував Вардар Євгена Новака. Українець відіграв весь матч, проте віце-чемпіон програв Македонії (0:2).

Сербія

Раднічкі знову перемогли – цього разу команда Тараса Бондаренка в драматичному поєдинку здолала Вождовац (2:1). Українець відіграв увесь матч і саме з його відбору у центрі поля розпочалася перша гольова атака Раднічків. Наприкінці зустрічі Вождовац не реалізував пенальті.

Польща

Володимир Костевич відіграв 70 хвилин проти Шльонска (1:3). Усі голи було забито у перших півгодини гри без участі українця.

Олексій Дитятьєв провів на полі весь матч проти Корони (1:0) і міг оформлювати дубль! Центральний оборонець звикло гостро діяв під час стандартів. Спочатку м’яч після його пострілу пролетів поруч зі стійкою, а удар головою Дитятьєва потягнув кіпер.

Денис Баланюк із лави запасних спостерігав за поразкою Вісли у протистоянні з Погонню зі Щецина (0:1).

Аналогічно провів вихідні Руслан Бабенко – його Ракув програв Гурніку із Забже (0:1).

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва у вівторок на виїзді зіграв внічию із загребським Динамо (1:1). Олександр Зубков та Ігор Харатін відіграли весь поєдинок, а вихованець Шахтаря посприяв забитому голу – саме Зубкову вдався акцентований пас з флангу.

Данило Ігнатенко вступив у гру на 89-й хвилині.

Після тривалої паузи повернувся у ворота Дебрецена Олександр Надь і допоміг перемогти Кішварду (4:1). У складі команди, що програла, по 90 хвилин провели Антон Кравченко та Богдан Мельник. Роман Карасюк зіграв 13 заключних хвилин.

Гонвед програв Пакшу (1:3), а Владислав Кулач пішов з поля на 75-й хвилині при 0:3. До речі, єдиний гол у складі гостей забив Амаду Мутарі, колишній гравець донецького Металурга, який і замінив Кулача.

Сергій Шестаков не допоміг Дьошдьєру уникнути поразки у двобої з Уйпештом (1:2). Наш земляк відіграв від дзвінка до дзвінка.

Неймовірним видався вихід на заміну Івана Петряка. Тривала 79-та хвилина, Фехервар мінімально перемагав Академію Пушкаша. А далі був вихід на заміну українця, миттєве перехоплення і професорський пас на партнера – 2:0!

Слід додати, що в минулому турі Петряк також провів чудовий матч і взяв участь у трьох гольових атаках своєї команди.

Мезекьовешд знову переміг. Цього разу команда Андрія Нестерова здолала Капошвар (2:1). Екс-захисник Карпат відіграв весь матч. Андрій Якимів та Шандор Вайда вийшли на заміну по перерві, коли всі голи було забито.

Хорватія

Дмитро Льопа відіграв 75 хвилин проти загребського Динамо і посприяв першій втраті очок лідера. Матч завершився без голів, а вже на старті зустрічі Льопа зазнав невеликого ушкодження, проте матч продовжив. Українець не запам’ятався чимось особливим за відведений йому час.

Олександр Сваток вступив у гру проти Славена на 54-й хвилині, коли Хайдук поступався 0:1. До завершення зустрічі українець отримав жовту картку, а команди обмінялися голами. Свій другий гол Славен забив з пенальті – Сваток був поруч з епіцентром події, проте безпосередньо не фолив.

Словаччина

Артем Сухоцький успішно повернувся на поле після відсутності в останніх поєдинках.

Українець відіграв весь поєдинок проти Злате Моравце (4:0) і відзначився забитим голом. Сухоцький здійснив політ і класно замкнув подачу з флангу ударом головою.

Дебютував у новій команді колишній футболіст Ворскли Вадим Червак. Після певного періоду в празькій Спарті та нижчому чеському дивізіоні українець перебрався у Земплін. Червак відіграв усі 90 хвилин проти Сениці і допоміг перемогти своїй команді 3:0.

Продовжує проводити час на лаві запасних ДАК 1904 наш чемпіон Данило Бескоровайний.

Казахстан

Астана Романа Григорчука на тижні у Лізі Європи розгромила Валетту (5:1) і суттєво спростила собі життя перед виїздом на Мальту. У внутрішній першості чемпіон на виїзді переміг Актобе (3:2), за який весь поєдинок провів тернополянин Олександр Кіцак.

Важкий матч видався у Кайрата. Лише на 83-й хвилині поєдинку з Таразом Адерінсола Есеола заробив рятівний пенальті, який реалізував його партнер – 1:0.

Атирау з Різваном Аблітаровим поступився Кайсару (1:3). Оборона на чолі з українцем діяла по-аматорськи. Футболом це складно назвати.

Жетису на старті матчу забив у ворота Окжетпеса – цей гол виявився єдиним у зустрічі. Слід додати, що важливу роль у гольовій атаці відіграв Руслан Степанюк, який п’ятою класно запустив партнера по флангу.

Євген Ткачук, Артем Барановський та Кирило Ковальчук відіграли по 90 хвилин, а Ордабаси переміг карагандинський Шахтар (2:1). Перший гол відбувся за активної участі Ковальчука, який атакував суперника і допоміг йому заштовхати м’яч у ворота.

Білорусь

Брестське Динамо перемогло Дніпро (1:0) – єдиний гол на старті зустрічі забив Артем Мілевський.

Олег Карамушка та Артем Старгородський не допомогли Вітебську – поразка Городеї 0:2.

Торпедо-БелАЗ на 90+5 хвилині втратив перемогу над Славією (1:1). Відкрив рахунок в цій зустрічі з пенальті наш Дмитро Юсов.

Трійця Євген Чаговець, Олександр Васильєв та Владислав Насібулін вийшла у старті на мінське дербі. І все ж їхній ФК Мінськ поступився Динамо (2:3). В активі Васильєва – 6-й гол у сезоні.

На заключні 10 хвилин у складі переможців вийшов Дмитро Білоног, якого визнали найкращим гравцем команди у минулому місяці. Активної участі під час гольового кутового Білоног не брав.

Гомель і Слуцьк видали трилер, який завершився перемогою гостей (4:3). Третій м’яч за Гомель забив Віталій Квашук, гармата якого мовчала майже місяць. Українець повернув собі лідерство у гонці бомбардирів з 9 голами.

Молдова

Сфинтул Георге переміг Кодру (1:0), а Владислав Бобров провів на полі весь поєдинок у складі аутсайдера ліги.

Артем Гордієнко відіграв 75 хвилин за Шериф у матчі з Динамо-Авто (3:0). Українець у Молдові грає незвично високо, розташовуючись під нападниками. До перерви Артем міг забивати, однак не влучив у ворота з вигідної позиції, а в другому таймі став автором чудового гольового пасу на партнера. І байдуже, що на мить раніше лайнсмен повинен був фіксувати офсайд.

Вірменія

Традиційно у чемпіонаті Вірменії виступають українці, які за спиною мали досвід російського заробітчанства, тому особливих емоцій їхня гра не викликає. Констатуємо забитий гол Дениса Дедечка – його Арарат переміг Ширак (2:1).

На тижні в Лізі Європи Пюнік був знищений вдома Вулверхемптоном (0:4). У компенсований час "привіз" пенальті Сергій Шевчук – він завалив у власному штрафному майданчику Патріка Кутроне, який нещодавно змінив Мілан на "вовків".

У неділю Пюнік на виїзді не помітив Урарту (3:0). Шевчук формально віддав дві гольові передачі. Щоправда, в обох епізодах ключову роль зіграли саме автори голів, які просто отримували пас від Сергія неподалік штрафного майданчика.

Грузія

Максим Кучинський із лави запасних спостерігав за тим, як батумське Динамо обіграло ВІТ-Джорджию (3:0). Весь матч за "динамівців" провів Гіулі Манджгаладзе.

Тбіліське Динамо Сергія Літовченка, Олександра Каплієнка та Михайла Шишки матч із Сабуртало зіграє згодом через участь суперника в єврокубках.

Латвія

На тижні Вентспілс протистояв у кваліфікаційному матчі Ліги Європи Гімараєшу. Про Валерія Бондаренка ми вже згадували. Варто сказати, що у старті латвійської команди вийшов Михайло Сергійчук і був замінений на 58-й хвилині, коли його команда поступалася 0:2. До завершення поєдинку португальці забили ще раз.

Традиційно місце у воротах Вентспілса займав Костянтин Махновський, проте в поєдинку попередньої стадії проти мальтійської Гзіри Юнайтед кіпер потрапив у неприємну ситуацію. За наслідками розгляду справи Махновського дискваліфікували на 10 поєдинків за расизм.На 90+4-й хвилині успішного для Вентспілса матчу (2:2 і 6:2 за сумою двох зустрічей) Махновський зчепився з сенегальцем Амаду Самбом. Що саме сказав українець опоненту достеменно невідомо, але цього вистачило для шаленої дискваліфікації.

Свій черговий матч за Єлгаву провів Станіслав Микицей. Українець з незвичним 53-м номером на спині відіграв весь поєдинок проти Метти (1:0) і отримав жовту картку. Крім того, Станіслав запам’ятався мегасейвом, коли виніс м’яч з порожніх воріт.

Данило Кучер допоміг Даугавпілсу обіграти Лієпаю (2:1). Український воротар тягнув все, що тільки можна, проте був безсилий проти серії ударів на 90-й хвилині, яка завершилася взяттям воріт.

Український пілігрим Мирослав Славов дебютував у черговому чемпіонаті. Він, а також В’ячеслав Шарпар вийшли у старті Риги і посприяли перемозі над РФШ (2:1). Напередодні ризького дербі команди мали в активі по 41-му пункту. Тріумф дозволив Ризі піднятися на верхівку таблиці (у РФШ – два матчі в запасі).

Литва

Кауно Жальгіріс зазнав поразки від Жальгіріса (0:3). Юрій Бушман традиційно відіграв весь поєдинок і отримав жовту картку.

В понеділок Андрій Карвацький та Андрій Яковлєв вийшли у стартових складах Паневежиса та Паланги відповідно. Фаворит переміг аутсайдера 3:1, хоча для Паланги все починалося ідеально. При рахунку 1:0 на користь команди Яковлєва арбітр призначив пенальті за фол якраз на українцеві. Яковлєв взявся виконувати вирок і голкіпера не перехитрив. Замість 2:0 до завершення зустрічі рахунок змінився на 1:3.

Естонія

Юрій Ткачук відіграв 9 хвилин у матчі проти Трансу, в якому його Левадія перемогла 3:1.

Нимме Калью Романа Кожуховського на тижні зустрічався в Лізі Європи з люксембурзьким Дюделанжем і поступився 1:3. Весь матч за естонців відіграв Андрій Маркович, а Владислав Хомутов вийшов на заміну на 85-й хвилині. Маркович гольових помилок не припускався, але загалом захист гостей у певних епізодах нагадував решето. У вівторок відбудеться матч-відповідь, де Нимме Калью повинен вигравати 2:0 для виходу в наступний раунд.

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