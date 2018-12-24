Наші за кордоном: Кравець і Гладкий нагадують про себе, продуктивний Яремчук, скандали і неспокій у Сербії та Греції

Зінченко, Яремчук, Кравець та Гладкий забивали у кубку, а ще декілька українських легіонерів потішили ефективною грою.

Англія

У вівторок Олександр Зінченко забив вирішальний пенальті в Кубковому матчі з Лестером (1:1, по пенальті 3:1), а на вихідних спостерігав з лави запасних за мегасенсацією – Крістал Пелес здолав Манчестер Сіті (3:2).

"У Зінченка цілить кожен суперник": англійські ЗМІ двояко оцінили українця, який приніс Ман Сіті півфінал Кубка ліги

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Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 2 матчі, 144 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін провів матч Леганеса проти Севільї (1:1) у запасі. Наприкінці зустрічі Івана Куельяра підстрахувала штанга, проте в компенсований час конкурент Луніна пропустив єдиний гол після удару головою впритул.

Василь Кравець відіграв весь поєдинок за Луго, проте його команда розійшлася миром з хіхонським Спортінгом (0:0).

Роман Зозуля відбігав усі 90 хвилин проти Райо Махадаонди (1:0) і взяв участь у зародку гольової атаки, яка відбулася на 84-й хвилині. Новий рік Альбасете зустрічатиме у статусі другої команди Сегунди.

Брутальний фол на Зозулі, очевидний пенальті та абсурдний офсайд: як іспанські судді вбивають Альбасете

У суботу вдруге за місяць у заявку Ельче потрапив Іван Зотько. Команда уродженця Житомирщини зіграла внічию з Альмерією (2:2).

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Андрій Лунін (Леганес) – 2 матчі, 94 хвилини

Василь Кравець (Луго) – 14 матчів, 4 ж.к., 1233хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 16 матчів, 4 голи, 5 ж.к., 2 ч.к., 1348 хвилин

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Євген Коноплянка взяв участь у двох поєдинках Шальке на тижні. У середу українець вийшов на заміну на 71-й хвилині, а його команда програла Байєру (1:2). Через кілька днів Коноплянка з’явився у старті і допоміг гельзенкірхенцям здолати Штутгарт (3:1). В активі Євгена 73 зіграні хвилини (на той момент табло фіксувало рахунок 2:0) і участь у першій гольовій атаці.

Штутгарт – Шальке: Коноплянка запалив, 18-річний конкурент підтримав – помста тренеру, якого назвав боягузом

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Євген Коноплянка (Шальке) – 8 матчів, 1 ч.к., 402 хвилини

Борис Тащі (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Франція

Сошо без Пилипа Будківського переміг Лорьян (1:0).

Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

На тижні в Бельгії відбулися чвертьфінали Кубка. Генк без Руслана Маліновського програв нижчоліговому Сент-Жиллуазу по пенальті (в основний час 2:2 і 3:4 по пенальті).

Програв і Кортрейк Андрія Бацули – Мехелен розтрощив команду українця (3:0), який був замінений у перерві.

Ще в одному кубковому матчі Сент-Трюйден програв Генту (1:3), а Роман Безус та Роман Яремчук провели на полі весь матч. Яремчук відзначився забитим голом, а Безус взяв участь у гольовій атаці.

Гол Романа на 00:32

У Лізі Жупіле Сент-Трюйден розійшовся миром з Кортрейком (0:0). Роман Безус провів на полі 68 хвилин, а Андрій Бацула спостерігав за грою з лави запасних.

Єгор Назарина був замінений на 58-й хвилині в матчі з Брюгге (1:5). Українець пішов з поля, коли його Антверпен "горів" 0:3. При цьому в жодному з епізодів, які привели до пропущених голів, Назарина участі не брав.

Роман Яремчук отримав 60 хвилин ігрового часу у двобої із Серкль-Брюгге (4:1) і був замінений, коли його Гент вів у рахунку 3:0. Перші три атаки в матчі минули за участю Яремчука. Вже на 2-й хвилині він не використав вихід віч-на-віч, потім пробив вище з дуже вигідної позиції, а згодом виграв позиційну боротьбу у трьох суперників під час подачі з кутового. З ударом головою від Романа кіпер впорався, проте на добиванні першим був партнер українця Брехт Деягере – так було відкрито рахунок в протистоянні.

Без травмованого Євгена Макаренка Андерлехт програв аутсайдеру Мускрону (1:3).

Генк на виїзді здолав Ейпен (2:0), а наш Руслан Маліновський відіграв від дзвінка до дзвінка, отримав жовту картку і розігнав обидві гольові атаки своєї команди. Його роль у них була не ключовою, проте минули вони не без участі Руслана.

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Ігор Пластун (Гент) –13 матчів,1 ч.к.,1170 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 15 матчів, 3 голи, 5ж.к., 1 ч.к.,1219 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 19 матчів, 5 голів, 4ж.к., 1429 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 17 матчів, 7 голів, 5ж.к., 1 ч.к., 1290 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 3 матчі, 1 ж.к., 269 хвилин

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

В кубкових матчах нагадали про себе наші форварди. Різеспор на виїзді зіграв внічию з Баликесірспором (1:1), а рахунок в тому матчі з пенальті відкрив наш Олександр Гладкий. До наступного раунду пройшла команда з нижчого дивізіону завдяки перемозі в першому поєдинку.

Куди краще справи йшли у Олександра Кучера та Артема Кравця, Кайсеріспор яких обіграв Алтай (4:1). Відзначаємо дубль екс-нападника Динамо та асист колишнього захисника Шахтаря (подивіться, де опинився Кучер).

Обидва українці вийшли в старті Кайсеріспора на протистояння з Ерзурумспором (1:1) в чемпіонаті через кілька днів. Кравець відіграв 58 хвилин і здійснив легеньку скидку на Крістіана Сапунару, який відзначився забитим голом. Щоправда, розгледіти контакт українця з м’ячем у тому епізоді дуже складно. До речі, ще до перерви команди зійшлися у бійці стінка на стінку – арбітру довелося використовувати відеоповтор – як наслідок, чотири попередження.

Галатасарай переміг Сівасспор (4:2), а Сергій Рибалка вступив у гру, коли всі голи було забито – на 70-й хвилині.

Олександр Гладкий з лави запасних спостерігав за тим, як його Різеспор був розгромлений Трабзонспором (1:4).

Коньяспор та Акхісар зіграють між собою в понеділок.

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Сергій Рибалка (Сівасспор) – 16 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1109 хвилин

Євген Селезньов (АкхісарБеледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 4 матчі, 262 хвилини

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 6 матчів, 131 хвилина

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 7 матчів, 2 ж.к., 375 хвилин

Олександр Гладкий (Різеспор) – 8 матчів,1 ж.к., 110 хвилин

Греція

Всі поєдинки 15-го туру грецького чемпіонату скасовані через жахливий випадок, що трапився напередодні. В середу ввечері четверо невідомих молодиків атакували автомобіль арбітра Танасіса Цілоса, який два тижні тому обслуговував поєдинок Ксанті та Олімпіакоса (1:1).

У тому матчі, який поки виявився останнім для Цілоса, він продемонстрував майже десяток жовтих карток та вилучив з поля гравця Олімпіакоса. Повідомляється, що арбітр потрапив у лікарню із травмами голови та ніг. На щастя, Цілоса вже встигли відпустити з лікарні додому, проте грецькі рефері продовжують свій бойкот – це вже не перший випадок нападу на футбольних арбітрів за останні роки у Греції.

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Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 7 матчів, 2 ж.к., 458 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 8 матчів, 720 хвилин

Орест Кузик (Яніна) – 4 матчі, 177хвилин

Владислав Наумець (Яніна)

Ілля Марковський (ПАОК)

Данія

У понеділок відбувся заключний матч 2018-го року у данській Суперлізі. Орхус Романа Мисака переміг Хобро завдяки єдиному голу в компенсований час. Українець втретє в сезоні потрапив у заявку своєї команди, яка пішла на відпочинок на 10-й сходинці, проте так і не дебютував.

Однак вже наступного дня на офіційному сайті Орхуса з’явилася новина про те, що Мисак залишає команду. "На жаль, Роман травмувався вже через кілька тижнів перебування у клубі і тому провів довгий період реабілітації. Але робота і дисципліна Романа були зразковими. Він має унікальне професійне ставлення, яке змушує поважати його", - сказавна прощання спортивний директор клубу Пітер Крістіансен.

Сербія

В понеділок Раднічкина феєрично-жахливому полі перемогли Напредак (2:1).

Тарас Бондаренко відіграв весь матч і взяв участь у гольовій атаці під час подачі з кутового. Після поєдинку трапився грандіозний скандал – на прес-конференції наставник гостей та екс-гравець Шахтаря Ненад Лалатовіч, який ще у 2005-му отримував рекордну 12-місячну дискваліфікацію в Україні за побиття арбітра, вчинив справжній фурор. Навіть, якщо ви не розумієте сербської, це може вас вразити.

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Тарас Бондаренко (Раднічки) – 16 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 1342 хвилини

Сергій Кулинич (Спартак) – 3 матчі, 120 хвилин

Польща

У п’ятницю Лех переміг краківську Віслу (1:0) і вийшов на третю сходинку Екстракляси. Володимир Костевич відіграв весь матч і вже на 13-й хвилині міг стати творцем гольової атаки, втім класний навіс українця створив пожежу у штрафному майданчику Вісли, яка не переросла у щось більше.

Медзь провела два поєдинки на тижні, які стали успішними для Антона Каніболоцького. Команда з Легниці двічі звела матчі до нульових нічиїх, а наш кіпер не пропускав. У понеділок Антон стримав натиск лідера ліги – Лехії. В суботу у Каніболоцького у грі з Короною було ще менше роботи, а двобій знову завершився нульовою нічиєю.

Краковія без Олексія Дитятьєва вчетверте поспіль перемогла. Цього разу Заглембє з Любліна (2:1). Українець пропускав поєдинок через те, що в минулому турі отримав четверту жовту картку.

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Олексій Дитятьєв (Краковія) – 16 матчів, 3ж.к., 1360 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 13 матчів, 18 пропущених голів, 1170 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 14 матчів, 1 гол,1195 хвилин

Кіпр

Ерміс Ярослава Мартинюка програв вчетверте поспіль і завершив рік у статусі останньої команди ліги. Ерміс поступився лідеру АПОЕЛ (0:2), а українець відіграв весь матч. Мартинюк традиційно виконував стандарти своєї команди. Одного разу Ярослав пробив доволі небезпечно – м’яч пролетів поруч зі штангою після удару метрів з 25-ти.

Програла і Докса Євгена Павлова, який вийшов на заключні 12 хвилин поєдинку з Алкі (1:2). Врятувати гру екс-футболісту Волині не вдалося.

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Євген Павлов (ДоксаКатокопіас) – 11 матчів, 1 гол, 2ж.к., 469 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 13 матчів, 2 голи, 3ж.к., 1128хвилин

Любомир Кузьмяк