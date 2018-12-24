toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН

Наші за кордоном: Кравець і Гладкий нагадують про себе, продуктивний Яремчук, скандали і неспокій у Сербії та Греції

14:21 3012 Читать на русском
Наші за кордоном: Кравець і Гладкий нагадують про себе, продуктивний Яремчук, скандали і неспокій у Сербії та Греції
Кравець оформив дубль
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

Зінченко, Яремчук, Кравець та Гладкий забивали у кубку, а ще декілька українських легіонерів потішили ефективною грою.

Англія

У вівторок Олександр Зінченко забив вирішальний пенальті в Кубковому матчі з Лестером (1:1, по пенальті 3:1), а на вихідних спостерігав з лави запасних за мегасенсацією – Крістал Пелес здолав Манчестер Сіті (3:2).

"У Зінченка цілить кожен суперник": англійські ЗМІ двояко оцінили українця, який приніс Ман Сіті півфінал Кубка ліги

________________________

Андрій Ярмоленко (Вест Хем) – 9 матчів, 2 голи, 2 ж.к., 459 хвилин

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 2 матчі, 144 хвилини

Іспанія

Андрій Лунін провів матч Леганеса проти Севільї (1:1) у запасі. Наприкінці зустрічі Івана Куельяра підстрахувала штанга, проте в компенсований час конкурент Луніна пропустив єдиний гол після удару головою впритул.

Василь Кравець відіграв весь поєдинок за Луго, проте його команда розійшлася миром з хіхонським Спортінгом (0:0).

Роман Зозуля відбігав усі 90 хвилин проти Райо Махадаонди (1:0) і взяв участь у зародку гольової атаки, яка відбулася на 84-й хвилині. Новий рік Альбасете зустрічатиме у статусі другої команди Сегунди.

Брутальний фол на Зозулі, очевидний пенальті та абсурдний офсайд: як іспанські судді вбивають Альбасете

У суботу вдруге за місяць у заявку Ельче потрапив Іван Зотько. Команда уродженця Житомирщини зіграла внічию з Альмерією (2:2).

_________________

Андрій Лунін (Леганес) – 2 матчі, 94 хвилини

Василь Кравець (Луго) – 14 матчів, 4 ж.к., 1233хвилини

Роман Зозуля (Альбасете) – 16 матчів, 4 голи, 5 ж.к., 2 ч.к., 1348 хвилин

Іван Зотько (Ельче) – 1 матч, 10 хвилин

Німеччина

Євген Коноплянка взяв участь у двох поєдинках Шальке на тижні. У середу українець вийшов на заміну на 71-й хвилині, а його команда програла Байєру (1:2). Через кілька днів Коноплянка з’явився у старті і допоміг гельзенкірхенцям здолати Штутгарт (3:1). В активі Євгена 73 зіграні хвилини (на той момент табло фіксувало рахунок 2:0) і участь у першій гольовій атаці.

Штутгарт – Шальке: Коноплянка запалив, 18-річний конкурент підтримав – помста тренеру, якого назвав боягузом

________________

Євген Коноплянка (Шальке) – 8 матчів, 1 ч.к., 402 хвилини

Борис Тащі (Дуйсбург) – 14 матчів,1 гол, 3 ж.к., 989 хвилин

Франція

Сошо без Пилипа Будківського переміг Лорьян (1:0).

Пилип Будківський (Сошо) – 9 матчів, 1 ж.к., 230 хвилин

Бельгія

На тижні в Бельгії відбулися чвертьфінали Кубка. Генк без Руслана Маліновського програв нижчоліговому Сент-Жиллуазу по пенальті (в основний час 2:2 і 3:4 по пенальті).

Програв і Кортрейк Андрія Бацули – Мехелен розтрощив команду українця (3:0), який був замінений у перерві.

Ще в одному кубковому матчі Сент-Трюйден програв Генту (1:3), а Роман Безус та Роман Яремчук провели на полі весь матч. Яремчук відзначився забитим голом, а Безус взяв участь у гольовій атаці.

Гол Романа на 00:32

У Лізі Жупіле Сент-Трюйден розійшовся миром з Кортрейком (0:0). Роман Безус провів на полі 68 хвилин, а Андрій Бацула спостерігав за грою з лави запасних.

Єгор Назарина був замінений на 58-й хвилині в матчі з Брюгге (1:5). Українець пішов з поля, коли його Антверпен "горів" 0:3. При цьому в жодному з епізодів, які привели до пропущених голів, Назарина участі не брав.

Роман Яремчук отримав 60 хвилин ігрового часу у двобої із Серкль-Брюгге (4:1) і був замінений, коли його Гент вів у рахунку 3:0. Перші три атаки в матчі минули за участю Яремчука. Вже на 2-й хвилині він не використав вихід віч-на-віч, потім пробив вище з дуже вигідної позиції, а згодом виграв позиційну боротьбу у трьох суперників під час подачі з кутового. З ударом головою від Романа кіпер впорався, проте на добиванні першим був партнер українця Брехт Деягере – так було відкрито рахунок в протистоянні.

Без травмованого Євгена Макаренка Андерлехт програв аутсайдеру Мускрону (1:3).

Генк на виїзді здолав Ейпен (2:0), а наш Руслан Маліновський відіграв від дзвінка до дзвінка, отримав жовту картку і розігнав обидві гольові атаки своєї команди. Його роль у них була не ключовою, проте минули вони не без участі Руслана.

______________

Ігор Пластун (Гент) –13 матчів,1 ч.к.,1170 хвилин

Євген Макаренко (Андерлехт) – 15 матчів, 5 ж.к., 1234 хвилини

Роман Безус (Сент-Трюйден) – 15 матчів, 3 голи, 5ж.к., 1 ч.к.,1219 хвилин

Роман Яремчук (Гент) – 19 матчів, 5 голів, 4ж.к., 1429 хвилин

Руслан Маліновський (Генк) – 17 матчів, 7 голів, 5ж.к., 1 ч.к., 1290 хвилин

Єгор Назарина (Антверпен) – 9 матчів, 1 ж.к., 546хвилин

Андрій Бацула (Кортрейк) – 3 матчі, 1 ж.к., 269 хвилин

Валерій Лучкевич (Стандард)

Туреччина

В кубкових матчах нагадали про себе наші форварди. Різеспор на виїзді зіграв внічию з Баликесірспором (1:1), а рахунок в тому матчі з пенальті відкрив наш Олександр Гладкий. До наступного раунду пройшла команда з нижчого дивізіону завдяки перемозі в першому поєдинку.

Куди краще справи йшли у Олександра Кучера та Артема Кравця, Кайсеріспор яких обіграв Алтай (4:1). Відзначаємо дубль екс-нападника Динамо та асист колишнього захисника Шахтаря (подивіться, де опинився Кучер).

Обидва українці вийшли в старті Кайсеріспора на протистояння з Ерзурумспором (1:1) в чемпіонаті через кілька днів. Кравець відіграв 58 хвилин і здійснив легеньку скидку на Крістіана Сапунару, який відзначився забитим голом. Щоправда, розгледіти контакт українця з м’ячем у тому епізоді дуже складно. До речі, ще до перерви команди зійшлися у бійці стінка на стінку – арбітру довелося використовувати відеоповтор – як наслідок, чотири попередження.

Галатасарай переміг Сівасспор (4:2), а Сергій Рибалка вступив у гру, коли всі голи було забито – на 70-й хвилині.

Олександр Гладкий з лави запасних спостерігав за тим, як його Різеспор був розгромлений Трабзонспором (1:4).

Коньяспор та Акхісар зіграють між собою в понеділок.

_________________________

Сергій Рибалка (Сівасспор) – 16 матчів, 1 гол, 1 ж.к., 1109 хвилин

Євген Селезньов (АкхісарБеледієспор) – 7 матчів, 3 голи, 1 ч.к., 529 хвилин

Євген Опанасенко (Коньяспор) – 4 матчі, 262 хвилини

Артем Кравець (Кайсеріспор) – 6 матчів, 131 хвилина

Олександр Кучер (Кайсеріспор) – 7 матчів, 2 ж.к., 375 хвилин

Олександр Гладкий (Різеспор) – 8 матчів,1 ж.к., 110 хвилин

Греція

Всі поєдинки 15-го туру грецького чемпіонату скасовані через жахливий випадок, що трапився напередодні. В середу ввечері четверо невідомих молодиків атакували автомобіль арбітра Танасіса Цілоса, який два тижні тому обслуговував поєдинок Ксанті та Олімпіакоса (1:1).

У тому матчі, який поки виявився останнім для Цілоса, він продемонстрував майже десяток жовтих карток та вилучив з поля гравця Олімпіакоса. Повідомляється, що арбітр потрапив у лікарню із травмами голови та ніг. На щастя, Цілоса вже встигли відпустити з лікарні додому, проте грецькі рефері продовжують свій бойкот – це вже не перший випадок нападу на футбольних арбітрів за останні роки у Греції.

_______________________

Євген Хачеріді (ПАОК) – 3 матчі, 2 ж.к., 185 хвилин

Євген Шахов (ПАОК) – 7 матчів, 2 ж.к., 458 хвилин

Дмитро Чигринський (АЕК) – 8 матчів, 720 хвилин

Орест Кузик (Яніна) – 4 матчі, 177хвилин

Владислав Наумець (Яніна)

Ілля Марковський (ПАОК)

Данія

У понеділок відбувся заключний матч 2018-го року у данській Суперлізі. Орхус Романа Мисака переміг Хобро завдяки єдиному голу в компенсований час. Українець втретє в сезоні потрапив у заявку своєї команди, яка пішла на відпочинок на 10-й сходинці, проте так і не дебютував.

Однак вже наступного дня на офіційному сайті Орхуса з’явилася новина про те, що Мисак залишає команду. "На жаль, Роман травмувався вже через кілька тижнів перебування у клубі і тому провів довгий період реабілітації. Але робота і дисципліна Романа були зразковими. Він має унікальне професійне ставлення, яке змушує поважати його", - сказавна прощання спортивний директор клубу Пітер Крістіансен.

Сербія

В понеділок Раднічкина феєрично-жахливому полі перемогли Напредак (2:1).

Тарас Бондаренко відіграв весь матч і взяв участь у гольовій атаці під час подачі з кутового. Після поєдинку трапився грандіозний скандал – на прес-конференції наставник гостей та екс-гравець Шахтаря Ненад Лалатовіч, який ще у 2005-му отримував рекордну 12-місячну дискваліфікацію в Україні за побиття арбітра, вчинив справжній фурор. Навіть, якщо ви не розумієте сербської, це може вас вразити.

_________________________

Тарас Бондаренко (Раднічки) – 16 матчів, 2 голи, 1 ж.к., 1342 хвилини

Сергій Кулинич (Спартак) – 3 матчі, 120 хвилин

Польща

У п’ятницю Лех переміг краківську Віслу (1:0) і вийшов на третю сходинку Екстракляси. Володимир Костевич відіграв весь матч і вже на 13-й хвилині міг стати творцем гольової атаки, втім класний навіс українця створив пожежу у штрафному майданчику Вісли, яка не переросла у щось більше.

Медзь провела два поєдинки на тижні, які стали успішними для Антона Каніболоцького. Команда з Легниці двічі звела матчі до нульових нічиїх, а наш кіпер не пропускав. У понеділок Антон стримав натиск лідера ліги – Лехії. В суботу у Каніболоцького у грі з Короною було ще менше роботи, а двобій знову завершився нульовою нічиєю.

Краковія без Олексія Дитятьєва вчетверте поспіль перемогла. Цього разу Заглембє з Любліна (2:1). Українець пропускав поєдинок через те, що в минулому турі отримав четверту жовту картку.

_____________________________

Олексій Дитятьєв (Краковія) – 16 матчів, 3ж.к., 1360 хвилин

Антон Каніболоцький (Медзь) – 13 матчів, 18 пропущених голів, 1170 хвилин

Володимир Костевич (Лех) – 14 матчів, 1 гол,1195 хвилин

Кіпр

Ерміс Ярослава Мартинюка програв вчетверте поспіль і завершив рік у статусі останньої команди ліги. Ерміс поступився лідеру АПОЕЛ (0:2), а українець відіграв весь матч. Мартинюк традиційно виконував стандарти своєї команди. Одного разу Ярослав пробив доволі небезпечно – м’яч пролетів поруч зі штангою після удару метрів з 25-ти.

Програла і Докса Євгена Павлова, який вийшов на заключні 12 хвилин поєдинку з Алкі (1:2). Врятувати гру екс-футболісту Волині не вдалося.

________________

Євген Павлов (ДоксаКатокопіас) – 11 матчів, 1 гол, 2ж.к., 469 хвилин

Ярослав Мартинюк (Ерміс) – 13 матчів, 2 голи, 3ж.к., 1128хвилин

Любомир Кузьмяк

Теги
Статті Світ Любомир Кузьмяк Олександр Гладкий Олександр Гладкий Роман Зозуля Роман Зозуля Артем Кравець Артем Кравець Євген Коноплянка Євген Коноплянка Роман Яремчук Роман Яремчук Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
0
год
:
19
хв
Болонья
16:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук