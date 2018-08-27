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Наші у Прибалтиці: Скрипник продовжує переможну серію, голеадор Дебелко розриває чемпіонат Естонії

14:10 934 Читать на русском
Наші у Прибалтиці: Скрипник продовжує переможну серію, голеадор Дебелко розриває чемпіонат Естонії
Віктор Скрипник
Любомир Кузьмяк Любомир Кузьмяк

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів у національних першостях Європи. У центрі уваги – Прибалтика.

Латвія

У п’ятницю Вентспілс зустрічався з Ригою (0:1). У складі господарів вперше у заявку потрапив Артем Філімонов, проте на поле так і не вийшов. За столичну команду 90 хвилин відіграв екс-футболіст Зірки Володимир Баєнко і відзначився гольовою передачею. Українець виграв верхову боротьбу під час подачі з кутового і головою скинув м’яч на партнера.

Варто нагадати, що очолює Ригу наш Віктор Скрипник. Легенда Вердера продовжує переможну серію на посаді головного тренера, 5 матчів – 5 перемог. Чемпіонські перегони тривають. Тим більше, що програв лідер РФШ, за який виступають Бека Вачіберадзе та Максим Марусич.

Зрештою, Вачіберадзе свій вибір зробив і більше не вважається українцем, тому і згадувати його у нашій рубриці сенсу немає. Марусич матч РФШ пропускав і без нього рижани поступилися Спартаку з Юрмали (0:1). Варто нагадати, що екс-гравець Ворскли та Карпат веде боротьбу за звання найкращого бомбардира ліги. У Максима 10 голів і це другий показник у чемпіонаті Латвії.

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Віктор Скрипник (Рига) – 5 матчів: 5 перемог

Максим Марусич (РФШ) – 17 матчів, 10 голів, 4 ж.к., 1448 хвилин

Володимир Баєнко (Рига) – 15 матчів, 3 голи, 7 ж.к., 1350 хвилин

Богдан Коваленко (Рига) – 8 матчів, 1 ж.к., 417 хвилин

Сергій Загинайлов (Рига) – 5 матчів, 2 голи, 269 хвилин

Гіулі Манджгаладзе (Вентспілс) – 4 матчі, 1 ж.к., 208 голів

Артем Філімонов (Вентспілс)

Литва

У Литві тур традиційно розбивається на кілька днів, зокрема і будніх.

В суботу Атлантас, де виступає півдесятка українців, поступився Стумбрасу (1:2). Руслан Марушка та Юрій Захарків провели по 90 хвилин, а Богдан Мицик вийшов на заміну на 75-ій хвилині. Для екс-гравця кам’янської Сталі це дебют у новій команді. Також в заміні Атлантаса просидів Денис Хвалицький.

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Михайло Шишка (Тракай) – 17 матчів, 4 ж.к., 1515 хвилин

Тимофій Шеремета (Тракай) – 10 матчів, 14 пропущених голів, 900 хвилин

Руслан Марушка (Атлантас) – 5 матчів, 1 ж.к., 450 хвилин

Юрій Тетеренко (Атлантас) – 4 матчі, 1 ж.к., 316 хвилин

Юрій Захарків (Атлантас) – 5 матчів, 314 хвилин

Богдан Мицик (Атлантас) – 1 матч, 15 хвилин

Денис Хвалицький (Атлантас)

Денис Підручний (Стумбрас)

Естонія

Продовжує вражати результативністю Роман Дебелко! Українська преса поквапилася розтиражувати новину – "уродженець Івано-Франківщини забив свій 22-й гол". У поєдинку минулого туру з Курессааре (4:0) українець справді відзначився результативним ударом. Проте цей гол став для Дебелка 21-м у чемпіонаті. Підтверджує це і офіційний сайт Premium liiga, а також сам Роман. Як би там не було, українець продовжує бомбардирські перегони. У нього друга позиція і він відстає від бразильця Ліліу на 4 голи (справедливо зауважити, що у суперника Дебелка – 5 голів з пенальті).

Гол Романа на 01:35

Вихованець Карпат Андрій Маркович відіграв весь матч проти Вапруса, а його Нимме Калью розтрощив суперника 4:0.

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Роман Дебелко (Левадія) – 24 матчі, 21 гол, 2 ж.к., 1937 хвилин

Юрій Ткачук (Левадія) – 21 матч, 2 голи, 10 ж.к., 1881 хвилина

Андрій Маркович (Нимме Калью) – 21 матч, 3 ж.к., 1858 хвилин

Олександр Сухаров (Пайде) – 12 матчів, 1 гол, 2 ж.к., 1014 хвилин

Наші за кордоном: дебют Реброва, сюрприз Безуса, геройство Кичака і квартет дублів

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