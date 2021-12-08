Досвідчений футбольний функціонер Вальтер Сабатіні пояснив, чому не схотів занурюватись у проект під назвою "Дженоа".

"Я не поїду до Дженоа. Мої погляди з ними не збігаються. З огляду на цей факт не хочу цього робити.

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Зараз у футболі вважають за краще мати директорів, які покладаються на аналітичні зведення та цифри. Це те, із чим мені доведеться жити. Але я не хочу стати жертвою існуючої системи", – сказав Сабатіні в ефірі Radio Rai 1.

Нагадаємо, свого часу Сабатіні був спортивним директором Роми, Інтера та Болоньї. Окрім того він співпрацював з Лаціо, Палермо, Сампдорією, Цзянсу Сунін і Монреалем, де відповідав за трансферну політику.

Дженоа у перших чотирьох матчах під керівництвом Андрія Шевченка змогла взяти лише одне очко, не забивши при цьому жодного м'яча. Після 16-ти турів "грифони" у турнірній таблиці Серії А йдуть передостанніми, маючи у своєму активі 10 очок.

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