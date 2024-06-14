Національна команда намагається максимально використати свою участь у чемпіонаті Європи, аби нагадати всьому світу про криваву війну в Україні.

Прес-служба УАФ у своїх соцмережах опублікував відео за участі гравці збірної України. Перед стартом Євро-2024 головні зірки українського і світового футболу звернулись з закликом допомогти нашій країні.

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У відеозверненні взяли участь 13 гравців національної збірної, рідне місто яких постраждало від російської агресії або було тимчасово окуповане. Зокрема, селище Велика Новосілка Донецької області, звідки родом Микола Шапаренко, повністю знищено: там немає світла й води, а замість 6000 мешканців залишаються тільки 300. Гравці Реала Андрій Лунін та Челсі Михайло Мудрик із Краснограда (Харківщина), який російська армія обстрілює з початку повномасштабної війни. Як і Запоріжжя – рідне місто півзахисника Вестерло Сергія Сидорчука.

Олександр Зубков та Микола Матвієнко (обидва – Шахтар), Максим Таловєров (ЛАСК), Анатолій Трубін (Бенфіка) не можуть приїхати у рідні міста Макіївку, Саки та Донецьк, адже вони тимчасово окуповані. Так само як і рідне місто наставника збірної України Сергія Реброва – Горлівка (Донецька область).

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