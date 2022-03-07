"З усіма жахливими картинами війни, які ви бачите день у день, дуже важко зосередитися на футболі. Ніхто з нас не міг припустити, що ми знову побачимо щось подібне у Європи. Ця війна має припинитися! Наші думки з народом України", – цитує Кана офіційний сайт Баварії.

Росія напала на Україну: зрадник з-за поребрика подав голос, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала неоголошену загарбницьку війну на території України. Вже понад десять днів окупанти намагаються захопити важливі адміністративні центри та руйнують наші міста. Однак ЗСУ та сили територіальної оборони дають гідну відсіч ворогу.