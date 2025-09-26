"Якщо Степанов не хоче грати за збірну України, змушувати його не треба. Нащо його сіпати, якщо в нього немає бажання грати під синьо-жовтим прапором?

Нюрнберг не відпустив Степанова на чемпіонат світу U-20: "Артем хотів і був дуже мотивований"

Може, дійсно є якийсь конфлікт між ним і тренерами збірної, я не знаю. Якщо так, тоді – це геть інша розмова. Якщо ж це явне небажання, то йому треба зачиняти двері до збірної – і все", – сказав Кучер для Українського футболу.

Нагадаємо, що Нюрнберг не відпустив Степанова на молодіжний ЧС-2025 у Чилі. Цьогорічний чемпіонат світу U-20 відбудеться в Чилі. Збірна України потрапила до групи B, де зіграє з командами Південної Кореї (27 вересня), Панами (30 вересня) та Парагваю (3 жовтня).

