toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - ВОЛЕРЕНГА ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АТЛЕТІКО - РЕАЛ МАДРИД

Нашестя пацюків – вболівальники Атлетіко "тепло" зустріли Куртуа на Ванда Метрополітано

17:56 453 Читать на русском
Нашестя пацюків – вболівальники Атлетіко "тепло" зустріли Куртуа на Ванда Метрополітано
Тібо Куртуа / фото із соцмереж

Вболівальники мадридського Атлетіко не пробачили Тібо Куртуа перехід в Реал

Сьогодні Тібо Куртуа разом з Реалом завітав в гості до Атлетіко в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії. Фанати "матрацників" влаштували колишньому кумиру "теплий" прийом.

Атлетіко – Реал: пряма трансляція

Вони зіпсували табличку з прізвищем бельгійця біля стадіону Ванда Метрополітано. На табличці з'явився напис "пацюк", її закидали порожніми пивними банками і іграшковими пацюками.

Такі ж іграшки фанати Атлетіко кидали з трибун арени поблизу воріт, які в першому таймі захищає Тібо.

Куртуа, Мората та події, що змінили Мадридське дербі для них обох

Куртуа, який зараз виступає за Реал, зіграв 154 матчі за Атлетіко за три роки (2011-2014), вигравши з командою Кубок Іспанії, Ла Лігу і Лігу Європи.

Теги
Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Атлетіко – Реал: пряма трансляція
    Іспанія — 16:15623 Атлетіко – Реал: пряма трансляція
19
год
:
54
хв
Тоттенхем
15:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук