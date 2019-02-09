Нашестя пацюків – вболівальники Атлетіко "тепло" зустріли Куртуа на Ванда Метрополітано

Вболівальники мадридського Атлетіко не пробачили Тібо Куртуа перехід в Реал

Сьогодні Тібо Куртуа разом з Реалом завітав в гості до Атлетіко в рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії. Фанати "матрацників" влаштували колишньому кумиру "теплий" прийом.

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Вони зіпсували табличку з прізвищем бельгійця біля стадіону Ванда Метрополітано. На табличці з'явився напис "пацюк", її закидали порожніми пивними банками і іграшковими пацюками.

Такі ж іграшки фанати Атлетіко кидали з трибун арени поблизу воріт, які в першому таймі захищає Тібо.

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Куртуа, який зараз виступає за Реал, зіграв 154 матчі за Атлетіко за три роки (2011-2014), вигравши з командою Кубок Іспанії, Ла Лігу і Лігу Європи.