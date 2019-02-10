"Наше завдання – обіграти ПАОК, а потім – Динамо", – капітан Олімпіакоса Торосідіс

Оборонець пірейського Олімпіакоса Васіліс Торосідіс поділився планами на найближчі поєдинки "червоно-білих".

"Матч із ПАОКом – це фінал! У них хороша команда, я зберігає свій високий рівень протягом останніх двох-трьох років, але ми граємо в кращий футбол, ніж ПАОК. Якщо ми доб'ємося в цьому поєдинку перемоги, то скоротимо відставання від лідера до трьох очок, і при цьому в чемпіонаті залишиться зіграти цілих десять матчів.

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Вважаю, ми граємо сильніше, ніж ПАОК. У нас взагалі зараз відмінна команда, яка майже одним і тим же складом грає протягом останніх двох-трьох років. Це не могло не дати своїх плодів. І зараз ми дійсно налаштовані перемагати в кожному матчі.

У цьому сезоні ми вже показали, що можемо обіграти будь-яку команду. Тому завдання Олімпіакоса на найближчі дні – перемогти ПАОК, а потім – Динамо", – наводить слова Торосідіса 1927.kiev.ua із посиланням на грецькі ЗМІ.

Відзначимо, що поєдинок Олімпіакос – Динамо в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться вже в четвер, 14 лютого. Початок матчу о 19:55.

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