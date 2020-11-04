"Ми виграли важкий матч проти суперника, який двічі забив нам. Це поєдинок рівня Ліги чемпіонів, нам було важко, але ми таки змогли забити третій переможний м'яч. Це був фінал для нас і для них, тому я дуже задоволений трьома очками.

Геніальний асист Барелли у відеоогляді перестрілки Реал Мадрид – Інтер – 3:2

Втім, наше становище в групі залишається складним. Попереду поїздка до Італії, це буде ще одна справжня битва. Сьогодні було важливо забрати ці три очки, і я дуже радий за гравців, які доклали чимало зусиль", – цитує Зідана Football Italia.

Нагадаємо, лідером групи В сенсаційно йде Борусія М, у якої 5 очок. Реал та Шахтар ділять другу сходинку (по 4 пункти), а Інтер з двома нічиїми замикає квартет.

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