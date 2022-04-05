"Наше розуміння залишиться поза полем": наставник Спортінга U-19 – про матч з Динамо під час війни
Головний тренер Спортінга U-19 Філіпе Педру поділився особливостями підготовки до перенесеного поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти однолітків з Києва.
"Ми розуміємо важливість цього моменту. Для Динамо це буде більше, ніж просто матч. Гравці презентуватимуть свою країну, і ми розуміємо це. Але наше розуміння залишиться поза полем, бо завдання залишається тим самим – пройти далі.
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У суперника були проблеми, але їм вдалося зібрати команду та вибратися з країни. Вони провели два спаринги та отримали певний відпочинок. У нас відпочинку не було, але Спортінг перебуває в ігровому ритмі", – цитує Педру A Bola.
Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 – Спортінг U-19 відбудеться 7 квітня у Бухаресті, початок гри – о 15:00 за київським часом. Переможець двобою вийде на Бенфіку.
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