"Ми розуміємо важливість цього моменту. Для Динамо це буде більше, ніж просто матч. Гравці презентуватимуть свою країну, і ми розуміємо це. Але наше розуміння залишиться поза полем, бо завдання залишається тим самим – пройти далі.

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У суперника були проблеми, але їм вдалося зібрати команду та вибратися з країни. Вони провели два спаринги та отримали певний відпочинок. У нас відпочинку не було, але Спортінг перебуває в ігровому ритмі", – цитує Педру A Bola.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА Динамо U-19 – Спортінг U-19 відбудеться 7 квітня у Бухаресті, початок гри – о 15:00 за київським часом. Переможець двобою вийде на Бенфіку.

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