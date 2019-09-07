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"Наше покоління було більш загнаним", – Максимов похвалив збірну України

12:33 412 Читать на русском
"Наше покоління було більш загнаним", – Максимов похвалив збірну України
Юрій Максимов / соцмережі

Відомий український тренер Юрій Максимов прокоментував менталітет нинішньої збірної України.

 

"У четвер я грав за ветеранів, і ми перетнулися з підопічними Андрія Шевченка. Отже, мені сподобався настрій футболістів збірної України. Треба розуміти, що ці хлопці інші – вільніші, у них інший менталітет. Наше покоління було більш загнаним, втомленим. А зараз гравці приїжджають з Європи з радістю, від прибуття додому відчувають тільки позитивні емоції.

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Важливо, що у Коноплянки питання з трансфером вирішились. Звичайно, цей факт додасть йому сил. Адже він додому повернувся. Думаю, на матч з Литвою його кондицій цілком вистачить", – цитує Максимова Команда 1.

Євген Коноплянка в останній день літнього трансферного вікна перейшов із Шальке у донецький Шахтар.

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Україна Україна Литва - Україна Євген Коноплянка Євген Коноплянка Юрій Максимов
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