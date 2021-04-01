"Містяни" в Instagram опублікували фото радісного легіонера з підписом: "Наша українська зірка".

"Ми ніколи не зможемо пообіцяти вам, що поразок і невдач більше не буде": Зінченко мужньо сприйняв важкий цикл збірної

Останні два тижні Зінченко провів у таборі збірної України. Хавбек вперше одягнув капітанську пов'язку "синьо-жовтих", але результати команди навряд змушували його посміхатися – нічиї 1:1 з Францією, Фінляндією та Казахстаном.

Додамо, що на вихідних Манчестер Сіті доведеться зустрітися з непростим суперником – 3 квітня команда Гвардіоли поїде в гості до Лестера.

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