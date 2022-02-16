Чинні та колишні футболісти Динамо, а також представники тренерського штабу киян підтримали Україну у День єднання. У відеоролику десять футболістів залишили послання всім українцям, суть якого зводиться до наступного: вони народились та виросли у різних куточках країни, але батьківщина у всіх одна – це наша єдина Україна.

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Серед тих, хто вирішив підкреслити свою позицію були: Георгій Бущан ("народився в Одесі, в перлині українського узбережжя"), Руслан Нещерет ("народився в Мукачево, у самому центрі Європи), Андрій Ярмоленко ("виріс у Чернігові і завжди пишався тим, що я українець"), Ілля Забарний ("корінний киянин, моє місто завжди було і буде українським"), Артем Бєсєдін ("харків'янин, моє місто називають першою столицею України"), Віталій Буяльський ("народився на Вінничині"), Віталій Миколенко ("черкащанин, гордий тим, що представляю Україну у європейському чемпіонаті"), Віктор Циганков ("народився в Ізраїлі, але моя батьківщина Україна"), Сергій Сидорчук ("моє коріння із Запоріжжя – козацькому роду нема переводу") та Микола Шапаренко ("народився у Донецькій області, Україна для мене понад усе").

Узагальнив вищесказане асистент головного тенера Динамо Огнєн Вукоєвіч словами: "Україна – це Європа".

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