"Наша подорож по Євро завершилася. У кожному матчі вся команда грала тільки на перемогу, щоб подарувати вболівальникам свято і емоції!

Левченко: В Україні завищені очікування від збірної Шевченка

Дякую за вашу підтримку, ми стали сильніше!" – написав Ярмоленко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4. Ярмоленко зіграв у всіх п'яти матчах на турнірі, в яких забив 2 голи (у ворота Нідерландів і Північної Македонії) та віддав 2 результативні передачі.

Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро