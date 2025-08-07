– Валерію, що ти думаєш про матч з Панатінаїкосом і як команда готувалася до нього?

– Підготовка велася так, як і завжди до кожного матчу єврокубків чи чемпіонату України: нічого не змінюємо, ідемо по тій дорозі, що в нас була перед єврокубковими матчами, які ми вже зіграли в Лізі Європи.

– Ви вивчали Панатінаїкос, тож які можете зробити висновки й чим ця команда може бути небезпечна? І чи погоджуєшся ти із тим, що, яким би не був результат тут, у Греції, вирішальним стане матч у Кракові?

– Так, дійсно, перед грою був гарний відеоаналіз, де нам показали дуже багато моментів, аспектів, на які потрібно звернути увагу, пояснили, що ми маємо завтра зробити задля того, щоб здобути позитивний для нас результат. Вважаю, передусім, коли грають такі рівні команди, то підсумок буде по сумі двох зустрічей. І коли є така нагода, то хотів би запросити вболівальників у Краків, тому що дуже важливою буде їхня підтримка і тут, і на своєму полі. Але насамперед думаємо тільки про завтрашній матч. Усе в наших головах, руках і ногах, як то кажуть. Поки що ми готуємося до завтрашнього матчу, але сподіваємося, що в Кракові буде потужна підтримка наших уболівальників.

– Шахтар пропустив тільки два голи в п’яти матчах. Наскільки задоволені грою захисту та наскільки для команди важливо не пропускати? І ще. Прийнято говорити про голи й асисти, але в тебе був такий підкат у поєдинку з Бешикташем, що став дуже вірусним, його багато хто перепостив. Скільки разів його передивлявся і наскільки важливим був цей момент?

– Гадаю, передусім це важливо не тільки для нас, захисників і воротарів, але й для всієї команди. Як я вже багато разів казав: наша оборона розпочинається з нападника. Те, що ми робимо на футбольному полі, – цілковита заслуга тренерського штабу, адже наставники дуже детально розповідають нам, що ми маємо робити. Ми це робимо, намагаємося виконувати те, чого від нас вимагають, і це вже виливається в той результат, який ми маємо. А щодо підкату… Ну, гарний підкат, так, – цитує Бондаря офіційний сайт Шахтаря.

