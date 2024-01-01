"Важкий, сумний день. Три дні тому ми програли Вест Хему, хоча повинні були виграти гру. З Фулхемом дійсно була наша найгірша гра у сезоні. Темп, атака, захист – ми не були найкращими. Арсенал не міг домінувати та мали через це проблеми. Ми недостатньо скористалися володінням, були повільними з м’ячем. Це не було достатньо добре. Ми не заслужили на перемогу.

Фіаско Арсенала без Зінченка у відеоогляді матчу з Фулхемом – 1:2

Коли у тебе є можливість вийти у лідери 31 грудня і тепер закінчувати все це з поганим відчуттям… Це футбол. Якщо ми гратимемо так, як у минулих 19 матчах, то будемо на вершині таблиці наприкінці сезону. Але якщо так, як проти Фулхема, то навіть й близько ні", – наводить слова Артети Arsenal Buzz.

Нагадаємо, Арсенал поступився Фулхему (1:2) в матчі 19-го туру АПЛ та входить у 2024 рік на четвертій сходинці АПЛ.

Арсенал без Зінченка програв Фулхему, втративши шанс очолити АПЛ – безвиграшна серія "канонірів" досягла трьох матчів