"Ми переговорили з футболістами, але це залишиться в роздягальні. Ми зараз багато будуємо заново, тому хлопцям треба загострювати увагу на багатьох моментах. У другому таймі ми зіграли в ту гру, в яку хотіли. У першому у нас були проблеми. Це пов'язано з тим, що друга гра у нас не зовсім вдало складається, коли проводимо спарені матчі. Є проблеми з відновленням і часовим поясом. Але другий тайм показав, що при бажанні все можна змінити. Потрібно прищеплювати цей менталітет нашим молодим хлопцям.

Україна – Казахстан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Чому стали грати активніше після пропущеного м'яча, а не на протязі всього матчу? Ми працюємо під одним девізом і в одному напрямку. Якщо будемо грати на перемогу, то можемо здобути нічию. А якщо будемо грати на нічию, то нічого не досягнемо. До пропущеного м'яча було враження, що ми хочемо убезпечити свої ворота. А після пропущеного гола хлопці зрозуміли, що потрібно відіграватися. Провели певні перестановки у перерві. У нас бракує потужності в атаці, десь не встигаємо в завершальній стадії. Але ми не можемо ставити гру першим номером в матчах з такими суперниками, як Україна.

Казахстан може вийти на чемпіонат світу, якщо буде грати агресивно? Це наша мрія, тому ставимо такі цілі. Мріяти завжди потрібно. Думаю, що нам є куди рости і рухатися. Колись чемпіонат світу буде і у збірної Казахстану. Поки ж будемо заробляти очки", – сказав Байсуфінов на прес-конференції.

Збірна Казахстану після стартових турів відбору до ЧС-2022 залишається на останній сходинці групи D, Україна – третя.

Україна не переграла Казахстан у шаленому матчі – друге поспіль домашнє фіаско у відборі ЧС-2022