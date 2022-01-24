Медіа 24 запустив новий інформаційний ресурс для всіх, хто прагне бути в темі найголовніших спортивних подій та слідкувати за результатами останніх матчів – Спорт 24. На сайті публікується оперативна, вичерпна та ексклюзивна інформація про головні новини найпопулярніших видів спорту в Україні та світі.

Наприкінці 2021 року Медіа 24 анонсував створення нового проєкту для всіх спортивних фанів – Спорт 24. Сайт надає читачам найактуальнішу інформацію про найважливіші новини популярних видів спорту – футболу, боксу, біатлону, баскетболу, тенісу, шахів та багатьох інших.

Спорт 24 – це ідеальне рішення для тих, хто прагне тримати руку на пульсі останніх спортивних подій та слідкувати за результатами матчів. Крім того, сайт Спорт 24 пропонує своїм читачам власні футбольні інсайди, ексклюзиви та інтерв’ю з відомими спортсменами України, олімпійськими чемпіонами; надає цікаві подробиці з приватного життя зірок, а також висвітлює спортивний лайфстайл. Новинний контент сайту допоможе залишатися спортивним прихильникам проінформованими, а розважальні статті дозволять відпочити, дізнаючись цікаві факти про спорт.

Ще більше свіжих новин про останні спортивні події, цікаві подробиці про життя зірок та спортивний лайфстайл можна знайти на сайті Спорт 24 - нового проєкту Медіа 24, що прагне стати спортивним сайтом номер один в Україні. Слідкуйте за найактуальнішою та ексклюзивною інформацією про спорт на sport24.ua.

"Наша мета – стати спортивним сайтом номер один в Україні та кинути виклик найбільшим спортивним інформресурсам, надаючи нашим читачам оперативну, правдиву та цікаву інформацію, – зазначив Олег Бабій, головний редактор сайту Спорт 24 та Футбол 24. – В рамках Спорт 24 ми прагнемо втілювати наші найголовніші принципи – оперативність, безпомилковість та високий професіоналізм, щоб залишатися джерелом, якому довірятимуть спортивні фани та навколо якого збиратиметься найбільша спортивна спільнота України".

За словами головного редактора, в майбутньому планується розширення проєкту – на читачів чекатиме ще більше актуальних тем та ексклюзивних матеріалів, більше видів спорту, конкурси з прогнозуванням матчів та удосконалений матч-центр.